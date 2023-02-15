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Главного бухгалтера Национального онкоцентра Абхазии заключили под домашний арест
Главного бухгалтера Национального онкоцентра Абхазии заключили под домашний арест
Представители следственного управления МВД ходатайствовали об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 15.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-15T21:07+0300
2023-02-15T21:07+0300
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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Сухумский городской суд заключил под домашний арест главного бухгалтера Национального онкологического центра Абхазии Антона Пархоменко. Об этом сообщается на сайте суда. Пархоменко проведет под домашним арестом один месяц и 27 дней. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 157 Уголовного кодекса Абхазии (присвоение или растрата с использованием служебного положения, а равно в крупном размере и те же деяния, совершенные организованной группой, либо в особо крупном размере).Подозреваемыми по уголовному делу проходят также главврач онкоцентра Лев Аргун, заведующая дневным стационаром Нелли Лагвилава и старшая медсестра отделения химиотерапии Лариса Квеквескири. Лев Аргун также подозревается в служебном подлоге, Нелли Лагвилава - в пособничестве в преступлении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/sotrudnikam-onkologicheskogo-tsentra-prodlili-srok-domashnego-aresta-1037317114.html
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абхазия, новости
Главного бухгалтера Национального онкоцентра Абхазии заключили под домашний арест
Представители следственного управления МВД ходатайствовали об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
СУХУМ, 15 фев - Sputnik.
Сухумский городской суд заключил под домашний арест главного бухгалтера Национального онкологического центра Абхазии Антона Пархоменко. Об этом сообщается
на сайте суда.
Пархоменко проведет под домашним арестом один месяц и 27 дней. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 157 Уголовного кодекса Абхазии (присвоение или растрата с использованием служебного положения, а равно в крупном размере и те же деяния, совершенные организованной группой, либо в особо крупном размере).
Подозреваемыми по уголовному делу проходят также главврач онкоцентра Лев Аргун, заведующая дневным стационаром Нелли Лагвилава и старшая медсестра отделения химиотерапии Лариса Квеквескири. Лев Аргун также подозревается в служебном подлоге, Нелли Лагвилава - в пособничестве в преступлении.