https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/sotrudnikam-onkologicheskogo-tsentra-prodlili-srok-domashnego-aresta-1037317114.html

Фигурантам дела о хищении лекарств в онкоцентре продлили срок домашнего ареста

Фигурантам дела о хищении лекарств в онкоцентре продлили срок домашнего ареста

Постановления Сухумского городского суда могут быть обжалованы в течение 3 суток. 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T15:57+0300

2022-01-27T15:57+0300

2022-01-27T16:09+0300

в абхазии

суд

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Домашний арест в отношении сотрудников онкологического центра Абхазии Льва Аргун и Ларисы Квеквескири продлили до 28 мая 2022 года, сообщила пресс-служба Сухумского городского суда.Судья Милана Джинджолия рассмотрела ходатайство следственного управления МВД. Суд продлил срок домашнего ареста в отношении обвиняемого главврача Аргун и старшей медсестры отделения химиотерапии Квеквескири. В рамках дела ведется уголовное расследование в отношении заведующей дневным стационаром учреждения Нелли Лагвилава. Постановления могут быть обжалованы в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Абхазии в течение 3 суток со дня их вынесения.Уголовное дело по факту хищения лекарств в онкологическом центре было возбуждено в июне 2021 года. Препараты предназначались для онкологических больных. В результате хищений бюджету государства был нанесен серьезный ущерб.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/sud-prodlil-domashniy-arest-v-otnoshenii-nelli-lagvilava-1037301363.html

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