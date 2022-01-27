https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/sotrudnikam-onkologicheskogo-tsentra-prodlili-srok-domashnego-aresta-1037317114.html
Фигурантам дела о хищении лекарств в онкоцентре продлили срок домашнего ареста
Фигурантам дела о хищении лекарств в онкоцентре продлили срок домашнего ареста
Постановления Сухумского городского суда могут быть обжалованы в течение 3 суток. 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T15:57+0300
2022-01-27T15:57+0300
2022-01-27T16:09+0300
в абхазии
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Домашний арест в отношении сотрудников онкологического центра Абхазии Льва Аргун и Ларисы Квеквескири продлили до 28 мая 2022 года, сообщила пресс-служба Сухумского городского суда.Судья Милана Джинджолия рассмотрела ходатайство следственного управления МВД. Суд продлил срок домашнего ареста в отношении обвиняемого главврача Аргун и старшей медсестры отделения химиотерапии Квеквескири. В рамках дела ведется уголовное расследование в отношении заведующей дневным стационаром учреждения Нелли Лагвилава. Постановления могут быть обжалованы в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Абхазии в течение 3 суток со дня их вынесения.Уголовное дело по факту хищения лекарств в онкологическом центре было возбуждено в июне 2021 года. Препараты предназначались для онкологических больных. В результате хищений бюджету государства был нанесен серьезный ущерб.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/sud-prodlil-domashniy-arest-v-otnoshenii-nelli-lagvilava-1037301363.html
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суд, абхазия, сухумский городской суд
Фигурантам дела о хищении лекарств в онкоцентре продлили срок домашнего ареста
15:57 27.01.2022 (обновлено: 16:09 27.01.2022)
Постановления Сухумского городского суда могут быть обжалованы в течение 3 суток.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik.
Домашний арест в отношении сотрудников онкологического центра Абхазии Льва Аргун и Ларисы Квеквескири продлили до 28 мая 2022 года, сообщила
пресс-служба Сухумского городского суда.
Судья Милана Джинджолия рассмотрела ходатайство следственного управления МВД. Суд продлил срок домашнего ареста в отношении обвиняемого главврача Аргун и старшей медсестры отделения химиотерапии Квеквескири. В рамках дела ведется уголовное расследование в отношении заведующей дневным стационаром учреждения Нелли Лагвилава.
Постановления могут быть обжалованы в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Абхазии в течение 3 суток со дня их вынесения.
Уголовное дело по факту хищения лекарств в онкологическом центре было возбуждено в июне 2021 года. Препараты предназначались для онкологических больных. В результате хищений бюджету государства был нанесен серьезный ущерб.