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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять юго-восточный отрог антициклона с запада. 15.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-15T17:07+0300
2023-02-15T17:07+0300
2023-02-15T17:18+0300
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В четверг, 16 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами возможен снег разной интенсивности с налипанием на проводах, на дорогах – гололедица.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 февраля
17:07 15.02.2023 (обновлено: 17:18 15.02.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять юго-восточный отрог антициклона с запада.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В четверг, 16 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен снег разной интенсивности с налипанием на проводах, на дорогах – гололедица.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.