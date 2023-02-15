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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять юго-восточный отрог антициклона с запада. 15.02.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В четверг, 16 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами возможен снег разной интенсивности с налипанием на проводах, на дорогах – гололедица.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии