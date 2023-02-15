https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/sotrudnichestvo-abkhazii-i-sirii-v-oblasti-sporta-obsudili-v-sukhume-1044152241.html

Сотрудничество Абхазии и Сирии в области спорта обсудили в Сухуме

Сотрудничество Абхазии и Сирии в области спорта обсудили в Сухуме

По словам главы Госкомспорта Тараща Хагба, в Абхазии сейчас около 12 тысяч спортсменов, которые представляют самые разные виды спорта. 15.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-15T13:35+0300

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Глава Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Таращ Хагба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Сирии Багратом Хутаба.На встрече обсуждалось сотрудничество в области спорта между двумя республиками.В свою очередь Баграт Хутаба подчеркнул, что посольство будет оказывать поддержку развитию физической культуры и спорта в Абхазии через Госкомитет. По его словам, уже был принят ряд решений по укреплению межгосударственных отношений в этой области."Есть договоренности о проведении ряда товарищеских соревнований по единоборствам, баскетболу, волейболу. Сирийская сторона заинтересована во взаимодействии с Абхазией в плавательных видах спорта", – рассказал он.Хутаба добавил, что посольство также окажет поддержку сборной Абхазии по футболу, которая планирует поехать на чемпионат Европы CONIFA в июне 2023 года, а также обеспечить экипировкой детей, занимающихся разными видами спорта.Также на встрече стороны обсудили возможности оказания помощи жителям Турции и Сирии, пострадавшим от разрушительного землетрясения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/abkhaziya-primet-uchastie-v-chempionate-evropy-conifa--1043275498.html

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