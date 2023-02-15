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Сотрудничество Абхазии и Сирии в области спорта обсудили в Сухуме
Сотрудничество Абхазии и Сирии в области спорта обсудили в Сухуме
По словам главы Госкомспорта Тараща Хагба, в Абхазии сейчас около 12 тысяч спортсменов, которые представляют самые разные виды спорта. 15.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-15T13:35+0300
2023-02-15T13:35+0300
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Глава Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Таращ Хагба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Сирии Багратом Хутаба.На встрече обсуждалось сотрудничество в области спорта между двумя республиками.В свою очередь Баграт Хутаба подчеркнул, что посольство будет оказывать поддержку развитию физической культуры и спорта в Абхазии через Госкомитет. По его словам, уже был принят ряд решений по укреплению межгосударственных отношений в этой области."Есть договоренности о проведении ряда товарищеских соревнований по единоборствам, баскетболу, волейболу. Сирийская сторона заинтересована во взаимодействии с Абхазией в плавательных видах спорта", – рассказал он.Хутаба добавил, что посольство также окажет поддержку сборной Абхазии по футболу, которая планирует поехать на чемпионат Европы CONIFA в июне 2023 года, а также обеспечить экипировкой детей, занимающихся разными видами спорта.Также на встрече стороны обсудили возможности оказания помощи жителям Турции и Сирии, пострадавшим от разрушительного землетрясения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/abkhaziya-primet-uchastie-v-chempionate-evropy-conifa--1043275498.html
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абхазия, спорт, сирия, новости
Сотрудничество Абхазии и Сирии в области спорта обсудили в Сухуме
13:35 15.02.2023 (обновлено: 13:49 15.02.2023)
По словам главы Госкомспорта Тараща Хагба, в Абхазии сейчас около 12 тысяч спортсменов, которые представляют самые разные виды спорта.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Глава Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Таращ Хагба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Сирии Багратом Хутаба.
На встрече обсуждалось сотрудничество в области спорта между двумя республиками.
"Между Абхазией и Сирией складываются хорошие дружеские отношения в плане спорта. Подписан меморандум между Национальными олимпийскими комитетами Абхазии и Сирии, на стадии согласования меморандум между нашим комитетом и комитетом по спорту Сирии. Надеемся, что этот вопрос будет в скором времени решен. Мы готовы сотрудничать, хотим общаться, дружить и реализовывать совместные планы, связанные со спортом", – сказал Таращ Хагба.
В свою очередь Баграт Хутаба подчеркнул, что посольство будет оказывать поддержку развитию физической культуры и спорта в Абхазии через Госкомитет. По его словам, уже был принят ряд решений по укреплению межгосударственных отношений в этой области.
"Есть договоренности о проведении ряда товарищеских соревнований по единоборствам, баскетболу, волейболу. Сирийская сторона заинтересована во взаимодействии с Абхазией в плавательных видах спорта", – рассказал он.
Хутаба добавил, что посольство также окажет поддержку сборной Абхазии по футболу, которая планирует поехать на чемпионат Европы CONIFA в июне 2023 года, а также обеспечить экипировкой детей, занимающихся разными видами спорта.
Также на встрече стороны обсудили возможности оказания помощи жителям Турции и Сирии, пострадавшим от разрушительного землетрясения.