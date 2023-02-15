https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/sovfed-ratifitsiroval-soglashenie-s-abkhaziey-o-vzaimnom-priznanii-stazha-tamozhennikov-1044157027.html

Совфед ратифицировал соглашение с Абхазией о взаимном признании стажа таможенников

Совфед ратифицировал соглашение с Абхазией о взаимном признании стажа таможенников

Ранее, 7 февраля, соглашение было ратифицировано нижней палатой Федерального собрания - Государственной думой. 15.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-15T18:00+0300

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Совет Федерации ратифицировал соглашение о взаимном признании стажа службы сотрудников таможенных органов России и Абхазии, сообщает РИА Новости. Согласно документу, страны взаимно признают выслугу лет граждан России и Абхазии, которые работают в таможне на условиях контракта о службе на территории соответствующих стран, для выплаты надбавок к денежному довольствию. Ранее депутат Госдумы России Константин Затулин заявлял, что соглашение создаст благоприятные условия для сотрудников абхазской и российской таможенных служб, снимет препятствия для перетока кадров. Документ был ратифицирован Абхазией еще в прошлом году, в Государственной думе ратификация состоялась 7 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/gogokhiya-rasskazala-o-soglashenii-o-vzaimnom-priznanii-stazha-tamozhennikov-rossii-i-abkhazii-1044065745.html

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