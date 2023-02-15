https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/vosem-grupp-diversantov-unichtozhili-rossiyskie-voyska-v-zone-spetsoperatsii-1044155162.html

Восемь групп украинских диверсантов уничтожены российскими войсками в зоне спецоперации

Восемь групп украинских диверсантов уничтожены российскими войсками в зоне спецоперации

Общие потери противника на Купянском направлении составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одну... 15.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-15T16:35+0300

2023-02-15T16:35+0300

2023-02-15T18:08+0300

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Российские войска уничтожили восемь украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны России.Также на этом направлении было нанесено поражение скоплению живой силы и техники 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны, уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, за сутки на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и установка РСЗО "Град".На Донецком направлении за сутки уничтожено до 190 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и артиллерийская система М777 производства США, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях – свыше 60 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика".На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах. Средства ПВО за сутки сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 11 украинских беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/vstrecha-v-bryussele-i-ramshtayn-9-patronazh-i-sabotazh-interesov-vsu-1044142626.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-punkt-upravleniya-podrazdeleniem-reb-1044130058.html

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