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Американские инструкции по дискредитации России обнаружили в ЛНР
Американские инструкции по дискредитации России обнаружили в ЛНР
Все найденные материалы, свидетельствующие о деструктивной работе международных структур США по дестабилизации политической обстановки на Украине, были... 16.02.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Сотрудники Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике документы, выпущенные американским агентством по международному развитию (USAID), дискредитирующие Россию. Об сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве уточняют, что местные администрации работали, основываясь на методичках USAID, и в учебных пособиях для курсов по повышению квалификации руководителей "неизменно присутствуют разделы по децентрализации Украины".Также при работе с местной молодежью пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества, которые подавались как идеи гендерного равенства.Агентство США по международному развитию USAID было создано в 1961 году во времена президентства Джона Кеннеди и входит в структуру федерального правительства Штатов. Заявленная цель деятельности агентства – "экстренная гуманитарная помощь и содействие в предотвращении конфликтов более чем в ста странах мира".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/kak-usaid-sponsiruet-korruptsiyu-na-ukraine-1043670630.html
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Американские инструкции по дискредитации России обнаружили в ЛНР
13:12 16.02.2023 (обновлено: 13:49 16.02.2023)
Все найденные материалы, свидетельствующие о деструктивной работе международных структур США по дестабилизации политической обстановки на Украине, были переданы компетентным органам.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik.
Сотрудники Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике документы, выпущенные американским агентством по международному развитию (USAID), дискредитирующие Россию. Об сообщает
пресс-служба ведомства.
"В документах, которые оказались в руках бойцов спецназа, даются подробные инструкции для организации работы по дискредитации Российской Федерации в глазах местного населения. Эта деятельность велась в том числе и путем распространения различных печатных изданий, искажающих реальную картину происходящего на Украине и намеренно выставляющих Россию в роли страны–агрессора", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что местные администрации работали, основываясь на методичках USAID, и в учебных пособиях для курсов по повышению квалификации руководителей "неизменно присутствуют разделы по децентрализации Украины".
Также при работе с местной молодежью пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества, которые подавались как идеи гендерного равенства.
Агентство США по международному развитию USAID было создано в 1961 году во времена президентства Джона Кеннеди и входит в структуру федерального правительства Штатов. Заявленная цель деятельности агентства – "экстренная гуманитарная помощь и содействие в предотвращении конфликтов более чем в ста странах мира".