https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/amerikanskie-instruktsii-po-diskreditatsii-rossii-obnaruzhili-v-lnr-1044169883.html

Американские инструкции по дискредитации России обнаружили в ЛНР

Американские инструкции по дискредитации России обнаружили в ЛНР

Все найденные материалы, свидетельствующие о деструктивной работе международных структур США по дестабилизации политической обстановки на Украине, были... 16.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-16T13:12+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Сотрудники Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике документы, выпущенные американским агентством по международному развитию (USAID), дискредитирующие Россию. Об сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве уточняют, что местные администрации работали, основываясь на методичках USAID, и в учебных пособиях для курсов по повышению квалификации руководителей "неизменно присутствуют разделы по децентрализации Украины".Также при работе с местной молодежью пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества, которые подавались как идеи гендерного равенства.Агентство США по международному развитию USAID было создано в 1961 году во времена президентства Джона Кеннеди и входит в структуру федерального правительства Штатов. Заявленная цель деятельности агентства – "экстренная гуманитарная помощь и содействие в предотвращении конфликтов более чем в ста странах мира".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/kak-usaid-sponsiruet-korruptsiyu-na-ukraine-1043670630.html

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