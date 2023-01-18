https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/kak-usaid-sponsiruet-korruptsiyu-na-ukraine-1043670630.html

Как USAID спонсирует коррупцию на Украине

Как USAID спонсирует коррупцию на Украине

В 2022 году по линии USAID Украина получила финансовую поддержку в размере более $23 млрд, из них $13 млрд ушло на прямую финансовую поддержку киевского... 18.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-18T12:40+0300

2023-01-18T12:40+0300

2023-01-18T12:53+0300

аналитика

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102305/60/1023056074_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_b26d334f1c1ac97e3e75f1131fcd7c9f.jpg

Яна Осипова, SputnikГрузинское дежавюПолученные Киевом в 2022 году $13 млрд, по данным годового отчета USAID, разбиты на несколько платежей: $1 млрд выделен на поддержание экономики Украины, $1,3 млрд - на "поддержание административного потенциала" правительства Украины, а оставшиеся $10,7 млрд несколькими траншами в разные даты отправлены "лично в руки" киевской власти. В отчетном документе отмечается, что специального назначения такие переводы не имеют.Другая часть помощи в размере $10 млрд. была направлена на "различные проекты", которые ведет американское агентство на территории Украины.Похожая история была в Грузии, напоминает замдиректора национального института развития современной идеологии Игорь Шатров."Американское агентство взяло на содержание правительство Грузии, объяснив это сложной экономической ситуацией. Я думаю, тут та же история. США платят зарплаты президенту и министрам Украины. Это обычная американская практика. Все деньги, которые прошли через эти гранты без отчета - это лоббизм", – поясняет эксперт.Срываем маскиДаже после окончания боевых действий отношения России и США не нормализуются, считает Игорь Шатров, и сам Госдеп об этом пишет уже открыто."То есть они сняли маски. Говорят прямо, потому что в кулуарах уже не получается решать вопросы. Все перешло в фазу открытого противостояния",- подчеркнул он, - "Поэтому деньги уже выделяют в открытую, не прикрываясь "демократическими программами". Выделяются они правительству Украины, чтобы те обеспечивали их американские интересы на местах", – заметил Шатров.А деньги где?Это взятка, уверен эксперт. "Деньги напрямую пойдут в карманы Зеленского и его компании", – поясняет Игорь Шатров. Он уверен, что USAID держит под контролем несколько групп, разыгрывая комбинацию.Госдепа такие игры ведет давно. "Мы видим, как они "тасуют колоду", но набор персонажей один и тот же. Все они воспитаны в русофобской парадигме", - уверяет Шатров. По его мнению, выделенные USAID деньги "без специального назначения" идут на покупку американского влияния."Мне кажется, Зеленский уже жалеет, потому что не верит в свою победу. И только деньгами США могут их хоть как-то мотивировать для продолжения той политики, которую они сейчас проводят", – говорит эксперт.По подсчетам Международного валютного фонда, правительству Украины требуется $5 млрд в месяц для того, чтобы "оставаться на плаву".Инструмент внедрения демократииВторая часть из общей суммы в $23 млрд, выделенной USAID в 2022 году – это $10 млрд, которые предназначены на реализацию различных целевых программ.Как следует из годового отчета USAID, опубликованного на официальном сайте агентства, среди этих программ - гуманитарная помощь, социальная поддержка, экономическая поддержка, а также программа "поддержки", цель которой – "создание независимой Украины, объединенной вокруг основных европейских ценностей".Среди этих программ - $165 млн на поддержку демократии, свободу СМИ и журналистов, а также независимым медиа-организациям.Из любопытного: $83,6 млн. ушло на "смягчение последствий конфликтов и примирение". Содержание программы расшифровано на сайте так: она предполагает обучение вооруженных сил Украины, "повышение профессионализма вооруженных сил посредством образовательных программ и технической поддержки, гарантируя, что вооруженные силы смогут развивать и поддерживать необходимый потенциал для эффективного выполнения своей военной миссии". Вот так. Примирение посредством обучения вооруженных сил.Как отмечает Игорь Шатров, USAID - инструмент, который при помощи выдачи грантов, создания НКО и плотной работы с зарубежными журналистами решает вопрос по переформатированию целых наций, заставляя их отказаться от национальных интересов. "Такую работу они называют "внедрением инноваций в развитие демократии", – объясняет Шатров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/na-chto-na-samom-dele-idut-amerikanskie-dengi-otpravlennye-ukraine-1043667993.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/chem-pomogut-kievskomu-rezhimu-bmp-bradley-i-marder-1043542262.html

сша

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аналитика, сша, украина