https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/bolee-sta-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-osvobodili-iz-ukrainskogo-plena-1044177568.html

Более ста российских военнослужащих освободили из украинского плена

Более ста российских военнослужащих освободили из украинского плена

Минобороны сообщает, что в украинском плену российским солдатам грозила смертельная опасность. 16.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-16T20:10+0300

2023-02-16T20:10+0300

2023-02-16T20:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 16 фев - Sputnik. По результатам прошедших переговоров с подконтрольной Киеву территории был возвращен 101 российский военнослужащий, сообщает Министерство обороны России.Все они будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Там освобожденные военные пройдут лечение и реабилитацию в ведомственных медучреждениях и получат психологическую помощь.Ранее, 4 февраля, из украинского плена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов были освобождены 60 российских солдат.

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