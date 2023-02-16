https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/bolee-sta-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-osvobodili-iz-ukrainskogo-plena-1044177568.html
Более ста российских военнослужащих освободили из украинского плена
Более ста российских военнослужащих освободили из украинского плена
Минобороны сообщает, что в украинском плену российским солдатам грозила смертельная опасность. 16.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-16T20:10+0300
2023-02-16T20:10+0300
2023-02-16T20:10+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/04/1041894326_0:93:3312:1956_1920x0_80_0_0_0a98f1dd15873c853de3f6dbb19ff845.jpg
СУХУМ, 16 фев - Sputnik. По результатам прошедших переговоров с подконтрольной Киеву территории был возвращен 101 российский военнослужащий, сообщает Министерство обороны России.Все они будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Там освобожденные военные пройдут лечение и реабилитацию в ведомственных медучреждениях и получат психологическую помощь.Ранее, 4 февраля, из украинского плена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов были освобождены 60 российских солдат.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/04/1041894326_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_96757e17e6b0da6575cfab4b47272935.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, украина
Более ста российских военнослужащих освободили из украинского плена
Минобороны сообщает, что в украинском плену российским солдатам грозила смертельная опасность.
СУХУМ, 16 фев - Sputnik.
По результатам прошедших переговоров с подконтрольной Киеву территории был возвращен 101 российский военнослужащий, сообщает
Министерство обороны России.
Все они будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Там освобожденные военные пройдут лечение и реабилитацию в ведомственных медучреждениях и получат психологическую помощь.
Ранее, 4 февраля, из украинского плена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов были освобождены
60 российских солдат.