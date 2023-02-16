https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/kak-zapustit-i-monetizirovat-podkast-rasskazhut-v-sputnik-1044174633.html
Как запустить и монетизировать подкаст, расскажут в Sputnik
Как запустить и монетизировать подкаст, расскажут в Sputnik
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию мастер-классов просветительского проекта SputnikPro. 16.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-16T17:05+0300
2023-02-16T17:05+0300
2023-02-16T17:19+0300
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абхазия
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Во вторник, 21 февраля, в 11:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет новый модуль программы SputnikPro на тему "Подкасты. Что делать, если не можешь молчать".В рамках лекции она расскажет об истории развития подкастинга в России и мире, покажет основные отличия подкастов от радио-формата.Участники узнают, как начать делать свой подкаст, продвигать его и монетизировать, разберутся, есть ли разница между аудио- и видеоподкастами.Принять участие в проекте могут работники всех СМИ Абхазии, пресс-секретари и сотрудники государственных структур, блогеры, а также студенты факультета журналистики АГУ.Желающие могут обратиться в информационное агентство Sputnik Абхазия по адресу г. Сухум, Пушкина 16, телефон: +7(940) 926-00-00SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/master-klass-po-vedeniyu-i-raskrutke-telegram-kanalov-proveli-v-agu-1042813259.html
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sputnikpro в абхазии, абхазия
Как запустить и монетизировать подкаст, расскажут в Sputnik
17:05 16.02.2023 (обновлено: 17:19 16.02.2023)
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию мастер-классов просветительского проекта SputnikPro.
Во вторник, 21 февраля, в 11:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет новый модуль программы SputnikPro на тему "Подкасты. Что делать, если не можешь молчать".
Мастер–класс проведет Полина Панина – заместитель руководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня".
В рамках лекции она расскажет об истории развития подкастинга в России и мире, покажет основные отличия подкастов от радио-формата.
Участники узнают, как начать делать свой подкаст, продвигать его и монетизировать, разберутся, есть ли разница между аудио- и видеоподкастами.
Принять участие в проекте могут работники всех СМИ Абхазии, пресс-секретари и сотрудники государственных структур, блогеры, а также студенты факультета журналистики АГУ.
Желающие могут обратиться в информационное агентство Sputnik Абхазия по адресу г. Сухум, Пушкина 16, телефон: +7(940) 926-00-00
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.