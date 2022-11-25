https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/master-klass-po-vedeniyu-i-raskrutke-telegram-kanalov-proveli-v-agu-1042813259.html

Студентам АГУ рассказали о секретах раскрутки Telegram-каналов в рамках проекта SputnikPro

Студентам АГУ рассказали о секретах раскрутки Telegram-каналов в рамках проекта SputnikPro

Мастер-класс Марии Кабановой состоялся в рамках просветительского проекта "SputnikPro". 25.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-25T16:06+0300

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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Мастер-класс "Ведение и раскрутка Telegram-канала", который провела продюсер дирекции мультимедийных центров в странах Ближнего зарубежья и Балтии Sputnik Мария Кабанова, состоялся в Абхазском государственном университете 25 ноября.Telegram же – самая быстро развивающаяся сеть, которая перманентно модернизируется, подстраивается под запросы пользователей и дает намного больше свободы, чем другие платформы, считает эксперт.На мастер-классе для студентов Кабанова рассказала, как писать тексты для Telegram-каналов. Она подчеркнула, что посты должны быть краткими, без использования сложных конструкций, фактурными и достоверными.Также студентам рассказали, как можно раскрутить свой канал."Telegram-канал – это большая труба, по которой течет вода. Вода – это наши подписчики. Если не наполнять канал извне, то подписчики утекут. Чем чаще вы делаете взаимный пиар, покупаете рекламу, продаете ее, тем больше будет раскручен канал. Ваш канал пропорционален усилиям, которые вы в него вкладываете. Нужно избегать ботов, накрутка всегда плохо, в частности для рекламы канала", – рассказала спикер.По словам Кабановой, существует несколько методов раскрутки канала – репосты, упоминания, взаимный пиар с другими каналами, соцсетями.Кабанова отметила, что у студентов АГУ "горели глаза", и им была интересна не только общая информация о ведении и раскрутке каналов, но и технические подробности по аналитике с помощью различных платформ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/novosti-dlya-vechno-zanyatykh-v-sputnik-rasskazali-kak-raskrutit-telegram-kanal-1042781780.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/geroy-vo-glave-vsego-kirill-vyshinskiy-rasskazal-kak-sdelat-syuzhet-interesnym-1041950304.html

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