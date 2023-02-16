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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 февраля
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления. 16.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-16T19:10+0300
2023-02-16T19:10+0300
2023-02-16T19:10+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. В пятницу, 17 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха ночью и утром местами возможен снег, снег с дождем, днем преимущественно без осадков.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +1 до +6°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 февраля
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. В пятницу, 17 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха ночью и утром местами возможен снег, снег с дождем, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +1 до +6°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.