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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-vertolet-v-kharkovskoy-oblasti-1044173877.html
Средства ПВО России сбили украинский вертолет в Харьковской области
Средства ПВО России сбили украинский вертолет в Харьковской области
Всего с 24 февраля 2022 года российские войска уничтожили 385 самолетов и 209 вертолетов Вооруженных сил Украины. 16.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-16T16:00+0300
2023-02-16T16:13+0300
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, сообщает Минобороны России.Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты, 72-й механизированной бригады, 102-й бригады территориальной обороны, 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах и хранилище горючего и смазочных материалов для украинской военной техники. Ведомство сообщает, что на Купянском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ, уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО "Град".На Красно-Лиманском направлении поражены свыше ста украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика".На Донецком направлении уничтожены до 135 украинских военнослужащих, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица "Гвоздика", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, cклад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили свыше 55 бойцов убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30, а на Херсонском направлении за сутки уничтожены самоходная гаубица "Акация", гаубица "Мста-Б", четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/svo-rossiyskiy-proryv-v-lnr-uskorit-padenie-bakhmutskoy-fortetsii-1044164457.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/vstrecha-v-bryussele-i-ramshtayn-9-patronazh-i-sabotazh-interesov-vsu-1044142626.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Средства ПВО России сбили украинский вертолет в Харьковской области

16:00 16.02.2023 (обновлено: 16:13 16.02.2023)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанковые экипажи народной милиции ЛНР в Донецкой области
Танковые экипажи народной милиции ЛНР в Донецкой области - Sputnik Абхазия, 1920, 16.02.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Всего с 24 февраля 2022 года российские войска уничтожили 385 самолетов и 209 вертолетов Вооруженных сил Украины.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, сообщает Минобороны России.
Также за сутки было уничтожено 20 украинских дронов и перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты, 72-й механизированной бригады, 102-й бригады территориальной обороны, 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах и хранилище горючего и смазочных материалов для украинской военной техники.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ, уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО "Град".
На Красно-Лиманском направлении поражены свыше ста украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика".
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 16.02.2023
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На Донецком направлении уничтожены до 135 украинских военнослужащих, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица "Гвоздика", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, cклад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили свыше 55 бойцов убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30, а на Херсонском направлении за сутки уничтожены самоходная гаубица "Акация", гаубица "Мста-Б", четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.
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