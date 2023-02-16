https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-vertolet-v-kharkovskoy-oblasti-1044173877.html

Средства ПВО России сбили украинский вертолет в Харьковской области

Средства ПВО России сбили украинский вертолет в Харьковской области

Всего с 24 февраля 2022 года российские войска уничтожили 385 самолетов и 209 вертолетов Вооруженных сил Украины. 16.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-16T16:00+0300

2023-02-16T16:00+0300

2023-02-16T16:13+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, сообщает Минобороны России.Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты, 72-й механизированной бригады, 102-й бригады территориальной обороны, 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах и хранилище горючего и смазочных материалов для украинской военной техники. Ведомство сообщает, что на Купянском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ, уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО "Град".На Красно-Лиманском направлении поражены свыше ста украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика".На Донецком направлении уничтожены до 135 украинских военнослужащих, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица "Гвоздика", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, cклад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили свыше 55 бойцов убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30, а на Херсонском направлении за сутки уничтожены самоходная гаубица "Акация", гаубица "Мста-Б", четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/svo-rossiyskiy-proryv-v-lnr-uskorit-padenie-bakhmutskoy-fortetsii-1044164457.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/vstrecha-v-bryussele-i-ramshtayn-9-patronazh-i-sabotazh-interesov-vsu-1044142626.html

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