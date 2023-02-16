https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/svo-rossiyskiy-proryv-v-lnr-uskorit-padenie-bakhmutskoy-fortetsii-1044164457.html

СВО: российский прорыв в ЛНР ускорит падение "бахмутской фортеции"

СВО: российский прорыв в ЛНР ускорит падение "бахмутской фортеции"

Вопреки камланию стратегов Пентагона и НАТО о близком поражении России на украинском театре военных действий, Вооруженные силы РФ в зоне СВО демонстрируют... 16.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-16T09:55+0300

2023-02-16T09:55+0300

2023-02-16T10:32+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Пример тому – прорыв эшелонированной обороны ВСУ на территории ЛНР, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Украинские подразделения беспорядочно отступили от занимаемых ранее рубежей на расстояние до трех километров, бросая вооружение, имущество и тела своих убитых. Российские войска закрепились на занятых рубежах, и продолжают наступательные действия.Одновременно Вооруженные силы РФ развивают успех на Авдеевском направлении. Здесь продолжается охват мощного укрепрайона ВСУ, созданного за восемь лет до начала СВО.Примерно в пятидесяти километрах севернее Авдеевки – штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" освобождают город Артемовск/Бахмут. И фактически украинские войска находятся внутри "бахмутской мясорубки", а не в "бахмутской фортеции" (подобные идеологические конструкции ранее не помогли киевскому режиму в Мариуполе, Северодонецке и Лисичанске). Из Артемовска постепенно выводят украинские войска, вывозят архивные фонды. Американская газета New York Times признает, что страны НАТО и другие государства-доноры ВСУ, вчерашние встречи в Брюсселе и переброска резервов ВСУ – не помогут Украине удержать Бахмут, отступление неизбежно. Параллельно киевский режим эвакуирует свои учреждения из города Часов Яр, расположенного в пяти километрах западнее Артемовска.Продолжаются ожесточенные бои за освобождение Марьинки (ДНР) – российские войска с севера и юга охватывают укрепленные позиции ВСУ в городских кварталах. Под непрерывными ударами российской артиллерии украинские подразделения несут большие потери, и городские пейзажи давно напоминают Дрезден весны 1945 года.ВСУ отчаянно пытаются укрепить оборону на Краснолиманском направлении. Для усиления украинских позиций в Харьков активнее перебрасывают "свежих" наемников из стран Западной Европы и Польши. Американский еженедельник Newsweek сообщил о продвижении российских войск в "большинстве секторов" зоны СВО. Киевский режим еще "обдумывает" весеннее контрнаступление ВСУ. США и НАТО с ужасом готовятся к "большому военному рывку" России.Запад становится "глобальным изгоем"Американская военная помощь Украине в долларах растет, а в реальной боевой мощи и в отношении общества к конфликту – падает. На пороге годовщины СВО стратеги Североатлантического альянса стали гораздо меньше рассуждать о военном поражении России. Теперь Запад надеется, что РФ проиграет "в долгосрочной перспективе". Степень компетентности западных аналитиков ярко иллюстрирует демагогический прогноз The Washington Post от 25 июня 2022 года: "Россия скоро исчерпает свои боевые возможности". В реальности – через полгода спецоперации опустели арсеналы НАТО.Вооруженные силы РФ по-прежнему боеприпасов не жалеют, ритмично получают новую боевую технику, и наносят удары высокоточным оружием большой дальности на всю глубину обороны и оперативного тыла ВСУ. Мощности российского ОПК позволяют "Рособоронэкспорту" выполнять все контрактные обязательства, и расширять круг заказчиков. На фоне СВО зарубежные страны проявляют повышенный интерес к российским танкам Т-90М и ОТРК "Искандер-Э", вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-35 и Су-57Э. Если совсем коротко и честно, ОПК России к демилитаризации НАТО готов.Истощение западных арсеналов и "снарядный голод" ВСУ заставляют американцев проповедовать экономию боеприпасов на украинском ТВД, ведь в ближайшие месяцы 155-мм артиллерийских снарядов в Европе больше не станет. Дефицит боеприпасов гарантирован объективными (технологическими) трудностями и ограничениями натовской оборонной промышленности – новые крупные партии снарядов (с конвейера) ВСУ придется ждать от 12 до 28 месяцев. Можно быстрее, но проблема дефицита артиллерийской поддержки – объективно нерешаемая.К примеру, Белый дом только что заказал для киевского режима партию 155-мм артиллерийских снарядов на сумму 522 млн долларов. Предприятия Northrop Grumman Systems и Global Military Products обещают начать поставки в конце марта. Однако за 522 млн долларов можно получить всего 104 тысячи снарядов (по 5000 долларов за штуку), которых артиллеристам ВСУ хватит примерно на 20 дней. Напомню, ежедневно украинские артиллеристы тратят в среднем 5000 снарядов, российские – делают 20 тысяч выстрелов. Заметим, натовские танки "питаются" теми же 155-мм снарядами.Еще один пример, для понимания масштаба проблемы. Только в конце октября 2022 года США передали Украине 903 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, а общее их количество в разных поставках тогда превысило 1,1 млн штук. Американцы нарастили ежемесячное производство снарядов в шесть раз, вывезли в Европу все свои "заначки" (даже из Южной Кореи и Израиля). У европейских союзников снаряды для ВСУ тоже кончились (ВПК США – это 90 процентов ВПК всех стран НАТО). Результатов, на которые рассчитывали Вашингтон и Брюссель, нет и не будет. Вялотекущая технологическая катастрофа "недопроизводства" боеприпасов разрушает планы "глобального доминирования" США и НАТО.В прокси-войне с Россией коллективный Запад медленно, но верно становится "глобальным изгоем". Это не гипербола, ведь в странах НАТО проживают менее 12 процентов населения планеты. И кто кому создает проблемы на планете, объяснять не нужно – слишком свежи натовские "коррекции" в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Югославии.Крупнейшая в мире ракетно-ядерная держава Североатлантическому альянсу явно не по зубам. Неслучайно в Вашингтоне затихли разговоры о весеннем контрнаступлении ВСУ, а в Брюсселе слова о европейской помощи Киеву явно преобладают над делами. Более того, в США 14 февраля опубликовали карту "исконно украинской" территории 1654 года. Киевскому "Нерону" в зеленой толстовке пора впадать в отчаяние.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/vosem-grupp-diversantov-unichtozhili-rossiyskie-voyska-v-zone-spetsoperatsii-1044155162.html

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

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россия, украина, сша, мнение, авторы, колумнисты