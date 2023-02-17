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АГУ открыл прием на курсы по подготовке экскурсоводов
АГУ открыл прием на курсы по подготовке экскурсоводов
С 2016 по 2023 годы курсы при центре подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного дела в Абхазском госуниверситете прошли около 500 человек. 17.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-17T09:00+0300
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Обучение экскурсоводов при центре подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного дела в Абхазском государственном университете состоит из теоретической и практической части, рассказала в интервью радио Sputnik директор центра Кристина Лакербая. По ее словам, в центре при АГУ готовят экскурсоводов, методистов, инструкторов горно-пешеходного туризма. Курсы рассчитаны на 298 учебных часов. Теоретическая часть состоит из истории, географии, этнографии Абхазии, методической работы и оказания доврачебной помощи.Во время практики будущие специалисты совершают выезды по экскурсионным маршрутам и самостоятельно составляют программу. Всего выездов будет четыре – на озеро Рица, Новый Афон, в восточную Абхазию и Сухум. По словам директора центра, опытные экскурсоводы также могут пройти повышение квалификации при АГУ. Для них программа в целом будет длиться 72 часа. Лакербая отметила, что количество опытных специалистов, которые желают приумножить свои знания, ежегодно увеличивается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/kabmin-abkhazii-utverdil-poryadok-okazaniya-ekskursionnykh-uslug-1043340702.html
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АГУ открыл прием на курсы по подготовке экскурсоводов
09:00 17.02.2023 (обновлено: 10:14 17.02.2023)
С 2016 по 2023 годы курсы при центре подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного дела в Абхазском госуниверситете прошли около 500 человек.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik.
Обучение экскурсоводов при центре подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного дела в Абхазском государственном университете состоит из теоретической и практической части, рассказала в интервью радио Sputnik
директор центра Кристина Лакербая.
"Сегодня экскурсовод – это лицо нашего государства. Многие туристы, которые приезжают впервые на территорию Абхазии, сталкиваются с экскурсоводом, и по его внешнему виду, по его профессиональным качествам и мастерству они могут судить уже и об Абхазии в целом", – сказала Лакербая.
По ее словам, в центре при АГУ готовят экскурсоводов, методистов, инструкторов горно-пешеходного туризма.
Курсы рассчитаны на 298 учебных часов. Теоретическая часть состоит из истории, географии, этнографии Абхазии, методической работы и оказания доврачебной помощи.
Во время практики будущие специалисты совершают выезды по экскурсионным маршрутам и самостоятельно составляют программу. Всего выездов будет четыре – на озеро Рица, Новый Афон, в восточную Абхазию и Сухум.
По словам директора центра, опытные экскурсоводы также могут пройти повышение квалификации при АГУ. Для них программа в целом будет длиться 72 часа. Лакербая отметила, что количество опытных специалистов, которые желают приумножить свои знания, ежегодно увеличивается.