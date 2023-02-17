https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/agu-otkryl-priem-na-kursy-po-podgotovke-ekskursovodov-1044178209.html

АГУ открыл прием на курсы по подготовке экскурсоводов

АГУ открыл прием на курсы по подготовке экскурсоводов

С 2016 по 2023 годы курсы при центре подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного дела в Абхазском госуниверситете прошли около 500 человек. 17.02.2023, Sputnik Абхазия

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2023-02-17T09:00+0300

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Обучение экскурсоводов при центре подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного дела в Абхазском государственном университете состоит из теоретической и практической части, рассказала в интервью радио Sputnik директор центра Кристина Лакербая. По ее словам, в центре при АГУ готовят экскурсоводов, методистов, инструкторов горно-пешеходного туризма. Курсы рассчитаны на 298 учебных часов. Теоретическая часть состоит из истории, географии, этнографии Абхазии, методической работы и оказания доврачебной помощи.Во время практики будущие специалисты совершают выезды по экскурсионным маршрутам и самостоятельно составляют программу. Всего выездов будет четыре – на озеро Рица, Новый Афон, в восточную Абхазию и Сухум. По словам директора центра, опытные экскурсоводы также могут пройти повышение квалификации при АГУ. Для них программа в целом будет длиться 72 часа. Лакербая отметила, что количество опытных специалистов, которые желают приумножить свои знания, ежегодно увеличивается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/kabmin-abkhazii-utverdil-poryadok-okazaniya-ekskursionnykh-uslug-1043340702.html

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