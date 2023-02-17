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"Черноморэнерго": аварийные службы работают круглосуточно

"Черноморэнерго": аварийные службы работают круглосуточно

Из-за снегопадов, продолжающихся несколько дней, в республике участились аварии на линиях электропередач. 17.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-17T21:00+0300

2023-02-17T21:00+0300

2023-02-17T21:00+0300

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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба в интервью радио Sputnik рассказал, что аварийные службы работают круглые сутки в связи с участившимися сбоями в подаче электричества из-за ухудшения погоды. Блабба также привел данные по авариям в разных районах страны. "В городе Сухуме было две аварии по высоковольтным сетям 10 киловольт в Синопе, в Галском районе - шесть аварий, все они на данный момент устранены. В Очамчырском районе 10 аварий, за исключением двух фидеров, основной объем мероприятий завершен. Два фидера в течение часа должны реабилитировать", - пояснил он. В Ткуарчалском районе по высоковольтным сетям аварий нет, однако по низковольтным сетям было несколько отключений, которые уже ликвидированы. В Гулрыпшском районе по высоковольтным сетям было 10 аварий, с двумя из которых еще предстоит разобраться. "В Гудаутском районе одна авария по низковольтным сетям тоже уже устранена. И в Гагре авария на фидере насосной станции была устранена в шесть часов утра", - сказал Блабба. В Сухумском районе, аварий по высоковольтным сетям нет, по низковольтным было две, но они уже ликвидированы, сообщил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/gosudarstvu-ili-chastnikam-kak-razvivat-energootrasl-abkhazii-1044141505.html

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