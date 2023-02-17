https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/dvoikh-terroristov-likvidirovali-v-kaluzhskoy-oblasti-1044181743.html
Двоих террористов ликвидировали в Калужской области
Двоих террористов ликвидировали в Калужской области
При обыске жилья террористов сотрудники спецслужб обнаружили лабораторию по производству взрывчатки, самодельную бомбу большой мощности, емкости с... 17.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-17T10:30+0300
2023-02-17T10:30+0300
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Сотрудники ФСБ России ликвидировали в Калужской области двух сторонников террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Террористы планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами на предприятии химической промышленности. После совершения теракта они должны были уехать в Сирию.При задержании исламисты попытались оказали вооруженное сопротивление и получили смертельные ранения. Среди силовиков потерь нет, мирные жители также не пострадали.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.*Запрещенная в России террористическая организация
https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/troikh-ukrainskikh-agentov-zaderzhali-na-urale-za-terakty-na-zheleznoy-doroge-1043897865.html
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Двоих террористов ликвидировали в Калужской области
10:30 17.02.2023 (обновлено: 10:54 17.02.2023)
При обыске жилья террористов сотрудники спецслужб обнаружили лабораторию по производству взрывчатки, самодельную бомбу большой мощности, емкости с зажигательной смесью, оружие и боеприпасы.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik.
Сотрудники ФСБ России ликвидировали в Калужской области двух сторонников террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей", — говорится в сообщении ведомства.
Террористы планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами на предприятии химической промышленности. После совершения теракта они должны были уехать в Сирию.
При задержании исламисты попытались оказали вооруженное сопротивление и получили смертельные ранения. Среди силовиков потерь нет, мирные жители также не пострадали.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.
*Запрещенная в России террористическая организация