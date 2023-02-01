https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/troikh-ukrainskikh-agentov-zaderzhali-na-urale-za-terakty-na-zheleznoy-doroge-1043897865.html
Троих украинских агентов задержали на Урале за теракты на железной дороге
Троих украинских агентов задержали на Урале за теракты на железной дороге
Когда именно произошли теракты и какие последствия они за собой повлекли, ФСБ России не уточняет. 01.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-01T14:20+0300
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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. На Урале были задержаны три украинских агента, которые устраивали теракты на железной дороге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.Ведомство уточняет, что у задержанных изъяли "орудия совершения преступлений", символику неназванного украинского нацформирования, электронные схемы расположения объектов Свердловской железной дороги.Позже один из задержанных признался в поджоге электрощитовых (помещение, в котором размещаются электрический ввод и распределительный щит - прим.) на железнодорожных путях, другой признался в том, что принес ущерб железной дороге, "совершив террористический акт".Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Содействие террористической деятельности", предусматривающие от 12 лет до пожизненного заключения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/sotrudniki-fsb-rossii-likvidirovali-terroristov-v-kabardino-balkarii-1043368133.html
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россия, новости, фсб
Троих украинских агентов задержали на Урале за теракты на железной дороге
14:20 01.02.2023 (обновлено: 15:25 01.02.2023)
Когда именно произошли теракты и какие последствия они за собой повлекли, ФСБ России не уточняет.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik.
На Урале были задержаны три украинских агента, которые устраивали теракты на железной дороге, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
"Задержаны трое граждан России, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов", – говорится в релизе.
Ведомство уточняет, что у задержанных изъяли "орудия совершения преступлений", символику неназванного украинского нацформирования, электронные схемы расположения объектов Свердловской железной дороги.
Позже один из задержанных признался в поджоге электрощитовых (помещение, в котором размещаются электрический ввод и распределительный щит - прим.) на железнодорожных путях, другой признался в том, что принес ущерб железной дороге, "совершив террористический акт".
Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Содействие террористической деятельности", предусматривающие от 12 лет до пожизненного заключения.