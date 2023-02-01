https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/troikh-ukrainskikh-agentov-zaderzhali-na-urale-za-terakty-na-zheleznoy-doroge-1043897865.html

Троих украинских агентов задержали на Урале за теракты на железной дороге

Троих украинских агентов задержали на Урале за теракты на железной дороге

Когда именно произошли теракты и какие последствия они за собой повлекли, ФСБ России не уточняет. 01.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-01T14:20+0300

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. На Урале были задержаны три украинских агента, которые устраивали теракты на железной дороге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.Ведомство уточняет, что у задержанных изъяли "орудия совершения преступлений", символику неназванного украинского нацформирования, электронные схемы расположения объектов Свердловской железной дороги.Позже один из задержанных признался в поджоге электрощитовых (помещение, в котором размещаются электрический ввод и распределительный щит - прим.) на железнодорожных путях, другой признался в том, что принес ущерб железной дороге, "совершив террористический акт".Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Содействие террористической деятельности", предусматривающие от 12 лет до пожизненного заключения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/sotrudniki-fsb-rossii-likvidirovali-terroristov-v-kabardino-balkarii-1043368133.html

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