https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/kabmin-rossii-odobril-soglashenie-s-abkhaziey-o-resheniyakh-suda-po-ekonomicheskim-delam-1044196369.html

Кабмин России одобрил соглашение с Абхазией о решениях суда по экономическим делам

Кабмин России одобрил соглашение с Абхазией о решениях суда по экономическим делам

После ратификации документа Россия и Абхазия будут взаимно признавать и исполнять судебные решения, принятые в той или иной стране и касающиеся разногласий... 17.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-17T17:36+0300

2023-02-17T17:36+0300

2023-02-17T17:36+0300

россия

абхазия

гармонизация законодательств абхазии и россии

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Правительство России одобрило соглашение с Абхазией о взаимном признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно постановлению правительства, документ будет представлен президенту России Владимиру Путину, который внесет его на ратификацию в Госдуму.Соглашение было подписано на X Петербургском форуме 29 июня 2022 года. Его подписали министр юстиции Анри Барциц и его российский коллега Константин Чуйченко.Согласно документу, стороны взаимно признают и исполняют вступившие в силу решения судов и международных арбитражей по спорам, которые возникают у граждан при ведении предпринимательской или любой другой экономической деятельности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/rossiya-ratifitsirovala-soglashenie-s-abkhaziey-o-vzaimnom-priznanii-stazha-tamozhennikov-1044196029.html

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Sputnik Абхазия

россия, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии