https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/kabmin-rossii-odobril-soglashenie-s-abkhaziey-o-resheniyakh-suda-po-ekonomicheskim-delam-1044196369.html
Кабмин России одобрил соглашение с Абхазией о решениях суда по экономическим делам
Кабмин России одобрил соглашение с Абхазией о решениях суда по экономическим делам
После ратификации документа Россия и Абхазия будут взаимно признавать и исполнять судебные решения, принятые в той или иной стране и касающиеся разногласий... 17.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-17T17:36+0300
2023-02-17T17:36+0300
2023-02-17T17:36+0300
россия
абхазия
гармонизация законодательств абхазии и россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037871855_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebebf2658a01e4060e7ed2f17b71879f.jpg
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Правительство России одобрило соглашение с Абхазией о взаимном признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно постановлению правительства, документ будет представлен президенту России Владимиру Путину, который внесет его на ратификацию в Госдуму.Соглашение было подписано на X Петербургском форуме 29 июня 2022 года. Его подписали министр юстиции Анри Барциц и его российский коллега Константин Чуйченко.Согласно документу, стороны взаимно признают и исполняют вступившие в силу решения судов и международных арбитражей по спорам, которые возникают у граждан при ведении предпринимательской или любой другой экономической деятельности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/rossiya-ratifitsirovala-soglashenie-s-abkhaziey-o-vzaimnom-priznanii-stazha-tamozhennikov-1044196029.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037871855_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_b3e93b84b53000e42721b92e487075cc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии
россия, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии
Кабмин России одобрил соглашение с Абхазией о решениях суда по экономическим делам
После ратификации документа Россия и Абхазия будут взаимно признавать и исполнять судебные решения, принятые в той или иной стране и касающиеся разногласий, возникающих у граждан при ведении бизнеса.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik.
Правительство России одобрило соглашение с Абхазией о взаимном признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению правительства, документ будет представлен президенту России Владимиру Путину, который внесет его на ратификацию в Госдуму.
Соглашение было подписано на X Петербургском форуме 29 июня 2022 года. Его подписали министр юстиции Анри Барциц и его российский коллега Константин Чуйченко.
Согласно документу, стороны взаимно признают и исполняют вступившие в силу решения судов и международных арбитражей по спорам, которые возникают у граждан при ведении предпринимательской или любой другой экономической деятельности.