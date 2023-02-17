https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/rossiya-ratifitsirovala-soglashenie-s-abkhaziey-o-vzaimnom-priznanii-stazha-tamozhennikov-1044196029.html

Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о взаимном признании стажа таможенников

Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о взаимном признании стажа таможенников

Соглашение было подписано 18 февраля 2021 года в Сухуме и 5 апреля 2021 года в Москве. 17.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-17T16:19+0300

2023-02-17T16:19+0300

2023-02-17T16:37+0300

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Абхазией, касающегося взаимного зачета в выслугу лет службы в таможенных органах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее, 15 февраля, соглашение было одобрено Советом Федерации, а до этого, 7 февраля, – Государственной Думой.Документ устанавливает взаимное признание стажа службы граждан России и Абхазии, осуществляющих свою служебную деятельность в таможенных органах на территории соответствующих стран, для выплаты надбавок к денежному довольствию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/sovfed-ratifitsiroval-soglashenie-s-abkhaziey-o-vzaimnom-priznanii-stazha-tamozhennikov-1044157027.html

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