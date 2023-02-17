https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/rossiya-ratifitsirovala-soglashenie-s-abkhaziey-o-vzaimnom-priznanii-stazha-tamozhennikov-1044196029.html
Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о взаимном признании стажа таможенников
Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о взаимном признании стажа таможенников
Соглашение было подписано 18 февраля 2021 года в Сухуме и 5 апреля 2021 года в Москве. 17.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-17T16:19+0300
2023-02-17T16:19+0300
2023-02-17T16:37+0300
в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Абхазией, касающегося взаимного зачета в выслугу лет службы в таможенных органах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее, 15 февраля, соглашение было одобрено Советом Федерации, а до этого, 7 февраля, – Государственной Думой.Документ устанавливает взаимное признание стажа службы граждан России и Абхазии, осуществляющих свою служебную деятельность в таможенных органах на территории соответствующих стран, для выплаты надбавок к денежному довольствию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/sovfed-ratifitsiroval-soglashenie-s-abkhaziey-o-vzaimnom-priznanii-stazha-tamozhennikov-1044157027.html
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абхазия, россия, владимир путин
Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о взаимном признании стажа таможенников
16:19 17.02.2023 (обновлено: 16:37 17.02.2023)
Соглашение было подписано 18 февраля 2021 года в Сухуме и 5 апреля 2021 года в Москве.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Абхазией, касающегося взаимного зачета в выслугу лет службы в таможенных органах. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Ранее, 15 февраля, соглашение было одобрено Советом Федерации, а до этого, 7 февраля, – Государственной Думой.
Документ устанавливает взаимное признание стажа службы граждан России и Абхазии, осуществляющих свою служебную деятельность в таможенных органах на территории соответствующих стран, для выплаты надбавок к денежному довольствию.