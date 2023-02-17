https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/ne-strashny-morozy-kak-obitateli-sukhumskogo-obezyanego-pitomnika-perenosyat-snegopad-1044195835.html

Не страшны морозы: как обитатели Сухумского обезьяньего питомника переносят снегопад

Не страшны морозы: как обитатели Сухумского обезьяньего питомника переносят снегопад

Снегопады в Абхазии наблюдаются с 15 февраля. Температура воздуха ночью опускается до -2°С. 17.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-17T19:41+0300

2023-02-17T19:41+0300

2023-02-17T19:41+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 18 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Снег и морозы не страшны для обитателей Сухумского обезьяньего питомника. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия."Обезьяны в холодное время практически постоянно находятся в отапливаемых внутренних помещениях. Ничего особенного с нашими обезьянами сегодня не происходит. Они, в целом, хорошо переносят зиму”, – отметил Миквабия.К зиме сотрудники НИИЭПиТ готовятся еще с начала ноября, так как в питомнике есть особи, которые сложно переносят холода - капуцины, лапундеры, японские макаки и зеленые мартышки. Их переводят в закрытые клетки. У остальных приматов в вольерах есть небольшая закрытая и отапливаемая пристройка сзади, куда они могут в любой момент зайти и погреться.Особого питания у обезьян в зимнее время нет, круглый год им дается специальный сухой корм, яйца, рис, но если совсем уж холодно, в их меню добавляют горячую кашу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/v-botanicheskom-sadu-sukhuma-rasskazali-kak-pomoch-rasteniyam-perenesti-snegopad-1044183111.html

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