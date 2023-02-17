Как помочь растениям перенести снегопад, рассказали в Ботаническом саду Сухума
12:34 17.02.2023 (обновлено: 13:37 17.02.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Ботанический сад в снегу
© Sputnik / Томас Тхайцук
Еще в декабре в Сухумском ботаническом саду начали подготовку к зиме. Более 300 тропических и субтропических растений, которые особо чувствительны к морозам, были укрыты специальной тканью.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. По словам директора Сухумского ботанического сада Эдуарда Губаз, в такую погоду главное, что нужно сделать, чтобы помочь субтропическим растениям, – это стряхнуть снег с кроны.
Наибольшую опасность снег представляет для редких видов пальм и бамбука, поэтому сотрудники ботанического сада занимаются важным делом с самого утра.
"У бамбука не такие крепкие корни, и когда снегопады обильны, бамбук может согнуться или сломаться. Пока растения у нас не пострадали. Сотрудники Ботанического сада встряхивают ветки и бамбука, и пальм", – рассказал Губаз.
Подготовку к зиме в Ботаническом саду начали еще в декабре. Более 300 тропических и субтропических растений, которым особенно тяжело переносить холода, были укрыты специальной тканью. А особо ценные виды тропических растений перенесли в теплицу.
Губаз добавил, что в этом году пока не было сильных морозов, которые могли бы навредить растениям из коллекции Ботанического сада.
© Sputnik / Томас Тхайцук Ботанический сад в снегу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Ботанический сад в снегу
© Sputnik / Томас Тхайцук Ботанический сад в снегу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Ботанический сад в снегу
© Sputnik / Томас Тхайцук Ботанический сад в снегу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Ботанический сад в снегу
© Sputnik / Томас Тхайцук Ботанический сад в снегу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Ботанический сад в снегу
© Sputnik / Томас Тхайцук Ботанический сад в снегу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Ботанический сад в снегу
© Sputnik / Томас Тхайцук Ботанический сад в снегу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Ботанический сад в снегу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Ботанический сад в снегу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Ботанический сад в снегу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Ботанический сад в снегу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Ботанический сад в снегу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Ботанический сад в снегу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Ботанический сад в снегу
Без внимания не остаются и деревья в городах. После сильного снегопада, который начался вечером 16 февраля, сотрудники городских служб также ходили по улицам и стряхивали снег с деревьев, которые могли бы сломаться под его тяжестью.