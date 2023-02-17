https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/v-botanicheskom-sadu-sukhuma-rasskazali-kak-pomoch-rasteniyam-perenesti-snegopad-1044183111.html

Как помочь растениям перенести снегопад, рассказали в Ботаническом саду Сухума

Как помочь растениям перенести снегопад, рассказали в Ботаническом саду Сухума

Еще в декабре в Сухумском ботаническом саду начали подготовку к зиме. Более 300 тропических и субтропических растений, которые особо чувствительны к морозам... 17.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-17T12:34+0300

2023-02-17T12:34+0300

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. По словам директора Сухумского ботанического сада Эдуарда Губаз, в такую погоду главное, что нужно сделать, чтобы помочь субтропическим растениям, – это стряхнуть снег с кроны. Наибольшую опасность снег представляет для редких видов пальм и бамбука, поэтому сотрудники ботанического сада занимаются важным делом с самого утра.Подготовку к зиме в Ботаническом саду начали еще в декабре. Более 300 тропических и субтропических растений, которым особенно тяжело переносить холода, были укрыты специальной тканью. А особо ценные виды тропических растений перенесли в теплицу.Губаз добавил, что в этом году пока не было сильных морозов, которые могли бы навредить растениям из коллекции Ботанического сада.Без внимания не остаются и деревья в городах. После сильного снегопада, который начался вечером 16 февраля, сотрудники городских служб также ходили по улицам и стряхивали снег с деревьев, которые могли бы сломаться под его тяжестью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/ekspert-rasskazal-povredyat-li-morozy-mimoze-v-abkhazii-1044176290.html

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