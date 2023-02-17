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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 февраля

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления. 17.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-17T18:57+0300

2023-02-17T18:57+0300

2023-02-17T18:57+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами возможен снег, снег с дождем, гроза.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -3°С до +2°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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