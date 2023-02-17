https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/shakhmatnyy-festival-tamysh-village-2023-otkrylsya-v-abkhazii-1044191185.html

Шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023" открылся в Абхазии

Шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023" открылся в Абхазии

Фестиваль организован Федерацией шахмат Абхазии при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорта. 17.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-17T15:39+0300

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный шахматный фестиваль "Абхазия. Тамыш-Village 2023", посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, открылся в Тамыше в пятницу, 17 февраля.Шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village" впервые состоялся в прошлом году, и по словам Тужба, оказался очень удачным."В прошлом году в турнире участвовало около 90 шахматистов, в этом году заявки на участие подали около 170 человек", – добавил он. Помимо абхазских участников, заявки прислали шахматисты из многих городов России, в том числе Нижнего Новгорода, Кисловодска и Москвы.Международный шахматный фестиваль "Абхазия. Тамыш-Village 2023" завершится в воскресенье, 19 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/krasivye-zakaty-napryazhennye-litsa-shakhmatnyy-turnir-v-tamyshe-1037266036.html

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