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Шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023" открылся в Абхазии
Шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023" открылся в Абхазии
Фестиваль организован Федерацией шахмат Абхазии при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорта. 17.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-17T15:39+0300
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный шахматный фестиваль "Абхазия. Тамыш-Village 2023", посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, открылся в Тамыше в пятницу, 17 февраля.Шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village" впервые состоялся в прошлом году, и по словам Тужба, оказался очень удачным."В прошлом году в турнире участвовало около 90 шахматистов, в этом году заявки на участие подали около 170 человек", – добавил он. Помимо абхазских участников, заявки прислали шахматисты из многих городов России, в том числе Нижнего Новгорода, Кисловодска и Москвы.Международный шахматный фестиваль "Абхазия. Тамыш-Village 2023" завершится в воскресенье, 19 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/krasivye-zakaty-napryazhennye-litsa-shakhmatnyy-turnir-v-tamyshe-1037266036.html
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абхазия, новости, спорт, шахматы
Шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023" открылся в Абхазии
Фестиваль организован Федерацией шахмат Абхазии при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорта.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный шахматный фестиваль "Абхазия. Тамыш-Village 2023", посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, открылся в Тамыше в пятницу, 17 февраля.
"Мы все время стараемся расширить географию фестиваля, сделать его не только для опытных шахматистов, но и для детей разных возрастных категорий. В этом году формат турнира стал больше, участвуют и дети до девяти лет. Инициатором проведения турнира выступил туристический комплекс "Тамыш-Village", и мы, конечно, с удовольствием поддержали. Весь юг России уже знает, что такое село Тамыш", – рассказал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.
Шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village" впервые состоялся в прошлом году, и по словам Тужба, оказался очень удачным.
"В прошлом году в турнире участвовало около 90 шахматистов, в этом году заявки на участие подали около 170 человек", – добавил он.
Помимо абхазских участников, заявки прислали шахматисты из многих городов России, в том числе Нижнего Новгорода, Кисловодска и Москвы.
Международный шахматный фестиваль "Абхазия. Тамыш-Village 2023" завершится в воскресенье, 19 февраля.