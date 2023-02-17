https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/sostoyalsya-operativnyy-sbor-rukovodstva-vooruzhennykh-sil-abkhazii-1044196835.html

Состоялся оперативный сбор руководства Вооруженных сил Абхазии

Состоялся оперативный сбор руководства Вооруженных сил Абхазии

В оперативном сборе участвовали представители Минобороны, Генштаба, силовых структур, Совета Безопасности и члены комитета Народного Собрания по обороне и... 17.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-17T17:02+0300

2023-02-17T17:02+0300

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Оперативный сбор руководящего состава Вооруженных сил Абхазии проводится с 13 по 17 февраля, сообщается на сайте Министерства обороны."Основная цель сбора – повысить уровень профессиональной подготовки руководящего состава, командиров соединений и частей к выполнению боевых задач по предназначению в современных и будущих вооруженных конфликтах", – рассказал начальник Генштаба, генерал-лейтенант Владимир Савченко.Во время сбора были рассмотрены проблемы обеспечения военной безопасности Абхазии, определены способы решения актуальных задач на современном этапе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/minoborony-abkhazii-otchitalos-po-itogam-boevoy-podgotovki-voysk-za-yanvar-2023-goda-1043842165.html

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