https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/sostoyalsya-operativnyy-sbor-rukovodstva-vooruzhennykh-sil-abkhazii-1044196835.html
Состоялся оперативный сбор руководства Вооруженных сил Абхазии
Состоялся оперативный сбор руководства Вооруженных сил Абхазии
В оперативном сборе участвовали представители Минобороны, Генштаба, силовых структур, Совета Безопасности и члены комитета Народного Собрания по обороне и... 17.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-17T17:02+0300
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Оперативный сбор руководящего состава Вооруженных сил Абхазии проводится с 13 по 17 февраля, сообщается на сайте Министерства обороны."Основная цель сбора – повысить уровень профессиональной подготовки руководящего состава, командиров соединений и частей к выполнению боевых задач по предназначению в современных и будущих вооруженных конфликтах", – рассказал начальник Генштаба, генерал-лейтенант Владимир Савченко.Во время сбора были рассмотрены проблемы обеспечения военной безопасности Абхазии, определены способы решения актуальных задач на современном этапе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/minoborony-abkhazii-otchitalos-po-itogam-boevoy-podgotovki-voysk-za-yanvar-2023-goda-1043842165.html
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абхазия, новости, министерство обороны абхазии
абхазия, новости, министерство обороны абхазии
Состоялся оперативный сбор руководства Вооруженных сил Абхазии
17:02 17.02.2023 (обновлено: 17:15 17.02.2023)
В оперативном сборе участвовали представители Минобороны, Генштаба, силовых структур, Совета Безопасности и члены комитета Народного Собрания по обороне и национальной безопасности.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik.
Оперативный сбор руководящего состава Вооруженных сил Абхазии проводится с 13 по 17 февраля, сообщается
на сайте Министерства обороны.
"Основная цель сбора – повысить уровень профессиональной подготовки руководящего состава, командиров соединений и частей к выполнению боевых задач по предназначению в современных и будущих вооруженных конфликтах", – рассказал начальник Генштаба, генерал-лейтенант Владимир Савченко.
Во время сбора были рассмотрены проблемы обеспечения военной безопасности Абхазии, определены способы решения актуальных задач на современном этапе.