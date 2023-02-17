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Встреча представителей МВД Абхазии и России прошла в Сочи

Встреча представителей МВД Абхазии и России прошла в Сочи

На встрече стороны обсудили противодействие в сфере незаконного оборота наркотиков и меры повышения безопасности на дорогах. 17.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-17T13:37+0300

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. В Сочи прошла рабочая встреча делегации МВД Абхазии с представителями Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.Темой обсуждения стало сотрудничество правоохранителей двух государств в профилактике и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.Также стороны обсудили безопасность дорожного движения и использование на дорогах камер фото- и видеофиксации.Представители МВД по Краснодарскому краю рассказали абхазским коллегам, что сейчас на Кубани работают 9,5 тысячи видеокамер, которые в рамках программы "Безопасный город" обеспечивают правопорядок в автоматическом режиме и повышают эффективность работы правоохранителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/kak-snizit-smertnost-v-obschestvennoy-palate-obsudili-situatsiyu-na-dorogakh-abkhazii-1043947018.html

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