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Встреча представителей МВД Абхазии и России прошла в Сочи
Встреча представителей МВД Абхазии и России прошла в Сочи
На встрече стороны обсудили противодействие в сфере незаконного оборота наркотиков и меры повышения безопасности на дорогах. 17.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-17T13:37+0300
2023-02-17T13:37+0300
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. В Сочи прошла рабочая встреча делегации МВД Абхазии с представителями Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.Темой обсуждения стало сотрудничество правоохранителей двух государств в профилактике и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.Также стороны обсудили безопасность дорожного движения и использование на дорогах камер фото- и видеофиксации.Представители МВД по Краснодарскому краю рассказали абхазским коллегам, что сейчас на Кубани работают 9,5 тысячи видеокамер, которые в рамках программы "Безопасный город" обеспечивают правопорядок в автоматическом режиме и повышают эффективность работы правоохранителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/kak-snizit-smertnost-v-obschestvennoy-palate-obsudili-situatsiyu-na-dorogakh-abkhazii-1043947018.html
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мвд абхазии, мвд рф, новости, сочи
мвд абхазии, мвд рф, новости, сочи
Встреча представителей МВД Абхазии и России прошла в Сочи
13:37 17.02.2023 (обновлено: 15:09 17.02.2023)
На встрече стороны обсудили противодействие в сфере незаконного оборота наркотиков и меры повышения безопасности на дорогах.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik.
В Сочи прошла рабочая встреча делегации МВД Абхазии с представителями Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Об этом сообщает
пресс-служба российского ведомства.
Темой обсуждения стало сотрудничество правоохранителей двух государств в профилактике и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.
Также стороны обсудили безопасность дорожного движения и использование на дорогах камер фото- и видеофиксации.
Представители МВД по Краснодарскому краю рассказали абхазским коллегам, что сейчас на Кубани работают 9,5 тысячи видеокамер, которые в рамках программы "Безопасный город" обеспечивают правопорядок в автоматическом режиме и повышают эффективность работы правоохранителей.