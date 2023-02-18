https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/dvoe-zhiteley-abkhazii-arestovany-po-podozreniyu-v-krazhe-bolee-sta-tysyach-rubley-1044211577.html

Двое жителей Абхазии арестованы по подозрению в краже более ста тысяч рублей

Двое жителей Абхазии арестованы по подозрению в краже более ста тысяч рублей

Криминально ориентированные лица, один из которых оказался "смотрящим", проникли в два дома в Сухуме, откуда похитили 126 тысяч рублей, банковские карты и два... 18.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-18T15:42+0300

2023-02-18T15:42+0300

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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Жители Абхазии Анрик Пачулия и Рафик Оганян были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в двух кражах, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Ведомство сообщает, что одна из краж произошла в доме на улице Студенческой в Сухуме. Оттуда были похищены два женских кошелька с деньгами, в которых лежало 108 тысяч рублей и банковская карта.После задержания "криминально ориентированных лиц" - Пачулия и Оганяна, последний из которых в преступной иерархии считается "смотрящим", правоохранители обнаружили у них два кошелька, в которых лежали 15 тысяч рублей и банковская карта. Также у Пачулия были изъяты два комплекта женских сережек стоимостью 35 тысяч рублей.МВД сообщает, что в тот же период времени, когда случилась кража в доме на улице Студенческой, задержанные проникли в еще и в дом на улице Кортуа, откуда похитили сережки, шесть банковских карт и 18 тысяч рублей. В отношении Анрика Пачулия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Рафика Оганяна - домашний арест. Расследование продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/glavnogo-bukhgaltera-natsionalnogo-onkotsentra-abkhazii-zaklyuchili-pod-domashniy-arest-1044158825.html

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