https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/gai-abkhazii-ogranicheniy-dvizheniya-po-respublikanskoy-trasse-net-1044210017.html
ГАИ Абхазии: ограничений движения по республиканской трассе нет
ГАИ Абхазии: ограничений движения по республиканской трассе нет
С установлением плюсовой температуры наледь на трассе растаяла, и ехать по ней сегодня можно и машине с летней резиной. 18.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-18T12:21+0300
2023-02-18T12:21+0300
2023-02-18T12:21+0300
в абхазии
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СУХУМ, 18 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ограничений на движение по республиканской трассе Абхазии нет, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции республики.Ограничения сохраняются только на въезд в Рицинский реликтовый национальный парк. Туда пропускают только на зимней резине.С 15 февраля в Абхазии резко похолодало – несколько дней на побережье идет сильный снег, на трассах образуется наледь. Сотрудники ГАИ и коммунальные службы посыпали наиболее опасные участки песком и работали в усиленном режиме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/mashinam-bez-zimnikh-shin-zapretili-vezd-v-ritsinskiy-natspark-1044096730.html
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абхазия
ГАИ Абхазии: ограничений движения по республиканской трассе нет
С установлением плюсовой температуры наледь на трассе растаяла, и ехать по ней сегодня можно и машине с летней резиной.
СУХУМ, 18 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ограничений на движение по республиканской трассе Абхазии нет, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции республики.
"В Абхазии на побережье сейчас плюсовая температура, проблем с движением на главной республиканской трассе нет", - говорится в сообщении.
Ограничения сохраняются только на въезд в Рицинский реликтовый национальный парк. Туда пропускают только на зимней резине.
С 15 февраля в Абхазии резко похолодало – несколько дней на побережье идет сильный снег, на трассах образуется наледь. Сотрудники ГАИ и коммунальные службы посыпали наиболее опасные участки песком и работали в усиленном режиме.