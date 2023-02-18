Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/molenie-afy-kak-semya-khashig-provela-drevniy-ritual-1044213985.html
Моление Афы: как семья Хашиг провела древний ритуал
Моление Афы: как семья Хашиг провела древний ритуал
Ашьтәашьыра (дословно "резать жертвенное животное" - прим.ред) - семейное моление. Чаще всего его проводят жители Бзыбской части Абхазии. 18.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-18T19:00+0300
2023-02-18T20:40+0300
в абхазии
абхазия
новости
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/12/1044211864_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_ca0f208ad7d5ee8b77cdde395022d7b7.jpg
Семья Руслана Хашиг проводит ашьтәашьыра раз в пять лет. О значении этого ритуала, его особенностях и как его проводят, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, Sputnik“Раз в пять лет представители нашего семейства собираются в родовом доме и молятся богу за себя. Это моление проводил мой дед Чиф Хашиг. И сейчас эту традицию продолжаем мы, его потомки. На моей памяти уже более 10 раз в нашем дворе проводили ашьтәашьыра”, - рассказал абхазский журналист и публицист Руслан Хашиг.Ритуал проводится в саду, это место считается священным для семейства.Молебен божеству Афы обычно совершают зимой, после Ажьырныхуа. Дату проведения ритуала заранее обговаривают. Семейство Хашиг проводит моление по пятницам, для них это особенный день - амшшьара (у традиционных абхазов запретный день, день почтения - прим.).“Еще на прошлой неделе представители рода договорились провести ашьтәашьыра в эту пятницу. Вчера был снег, но мы не стали переносить ритуал. Снегопад для всех стал подарком природы. Все прошло в очень красивой атмосфере”, - пояснил Хашиг.Особенности ритуалаК молению привлекают старшего человека. Он может принадлежать другой фамилии, но должен пользоваться большим уважением в обществе. В этом году, как отметил Руслан Хашиг, пригласили Аслана Хашиг. Ранее, в 2014 году, моление проводил Даратий Капба.Молельщик, держа сердцем и печень жертвенного животного, обращается к Богу и просит благополучия для представителей рода.После моления божеству Афы здесь же, на месте, накрывается стол, на который кладут только мясо жертвенного животного, абысту (мамалыгу - прим. ред), вино и соль. К столу приглашают соседей, как правило, мужчин. Вся пища должна съедаться на месте, уносить ее домой нельзя.Если после трапезы мясо остается, его кладут в плетеную корзину и подвешивают на дерево. На следующий день его тоже можно употребить в пищу, но только на месте проведения моления.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/traditsionnyy-religioznyy-prazdnik-abkhazov-azhyrnykhua-v-sele-mgudzyrkhua-1043599030.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/traditsii-i-ritualy-abkhazskiy-prazdnik-nankhua-1041190754.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/12/1044211864_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_d04c7e95a955240517d0f427c646ea9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, культура
абхазия, новости, культура

Моление Афы: как семья Хашиг провела древний ритуал

19:00 18.02.2023 (обновлено: 20:40 18.02.2023)
© Foto / Салима Хашиг Моление Афы в селе Хуап
Моление Афы в селе Хуап - Sputnik Абхазия, 1920, 18.02.2023
© Foto / Салима Хашиг
Подписаться на
НовостиTelegram
Ашьтәашьыра (дословно "резать жертвенное животное" - прим.ред) - семейное моление. Чаще всего его проводят жители Бзыбской части Абхазии.
Семья Руслана Хашиг проводит ашьтәашьыра раз в пять лет. О значении этого ритуала, его особенностях и как его проводят, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
“Раз в пять лет представители нашего семейства собираются в родовом доме и молятся богу за себя. Это моление проводил мой дед Чиф Хашиг. И сейчас эту традицию продолжаем мы, его потомки. На моей памяти уже более 10 раз в нашем дворе проводили ашьтәашьыра”, - рассказал абхазский журналист и публицист Руслан Хашиг.
Ритуал проводится в саду, это место считается священным для семейства.
Молебен божеству Афы обычно совершают зимой, после Ажьырныхуа. Дату проведения ритуала заранее обговаривают. Семейство Хашиг проводит моление по пятницам, для них это особенный день - амшшьара (у традиционных абхазов запретный день, день почтения - прим.).
Ажьырныхуа в семье Жиба - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2023
В Абхазии
Традиционный религиозный праздник абхазов: Ажьырныхуа в селе Мгудзырхуа
14 января, 10:45
“Еще на прошлой неделе представители рода договорились провести ашьтәашьыра в эту пятницу. Вчера был снег, но мы не стали переносить ритуал. Снегопад для всех стал подарком природы. Все прошло в очень красивой атмосфере”, - пояснил Хашиг.

Особенности ритуала

К молению привлекают старшего человека. Он может принадлежать другой фамилии, но должен пользоваться большим уважением в обществе. В этом году, как отметил Руслан Хашиг, пригласили Аслана Хашиг. Ранее, в 2014 году, моление проводил Даратий Капба.
Молельщик, держа сердцем и печень жертвенного животного, обращается к Богу и просит благополучия для представителей рода.
© Foto / Салима Хашиг Моление Афы в селе Хуап
Моление Афы в селе Хуап - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / Салима Хашиг
Моление Афы в селе Хуап
© Foto / Салима Хашиг Моление Афы в селе Хуап
Моление Афы в селе Хуап - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / Салима Хашиг
Моление Афы в селе Хуап
1/2
© Foto / Салима Хашиг
Моление Афы в селе Хуап
2/2
© Foto / Салима Хашиг
Моление Афы в селе Хуап
После моления божеству Афы здесь же, на месте, накрывается стол, на который кладут только мясо жертвенного животного, абысту (мамалыгу - прим. ред), вино и соль. К столу приглашают соседей, как правило, мужчин. Вся пища должна съедаться на месте, уносить ее домой нельзя.
Если после трапезы мясо остается, его кладут в плетеную корзину и подвешивают на дерево. На следующий день его тоже можно употребить в пищу, но только на месте проведения моления.
Праздник Иван Купала - Sputnik Абхазия, 1920, 28.08.2022
В Абхазии
Традиции и ритуалы: абхазский праздник Нанхуа
28 августа 2022, 08:55
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0