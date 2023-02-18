Моление Афы: как семья Хашиг провела древний ритуал

Семья Руслана Хашиг проводит ашьтәашьыра раз в пять лет. О значении этого ритуала, его особенностях и как его проводят, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, Sputnik“Раз в пять лет представители нашего семейства собираются в родовом доме и молятся богу за себя. Это моление проводил мой дед Чиф Хашиг. И сейчас эту традицию продолжаем мы, его потомки. На моей памяти уже более 10 раз в нашем дворе проводили ашьтәашьыра”, - рассказал абхазский журналист и публицист Руслан Хашиг.Ритуал проводится в саду, это место считается священным для семейства.Молебен божеству Афы обычно совершают зимой, после Ажьырныхуа. Дату проведения ритуала заранее обговаривают. Семейство Хашиг проводит моление по пятницам, для них это особенный день - амшшьара (у традиционных абхазов запретный день, день почтения - прим.).“Еще на прошлой неделе представители рода договорились провести ашьтәашьыра в эту пятницу. Вчера был снег, но мы не стали переносить ритуал. Снегопад для всех стал подарком природы. Все прошло в очень красивой атмосфере”, - пояснил Хашиг.Особенности ритуалаК молению привлекают старшего человека. Он может принадлежать другой фамилии, но должен пользоваться большим уважением в обществе. В этом году, как отметил Руслан Хашиг, пригласили Аслана Хашиг. Ранее, в 2014 году, моление проводил Даратий Капба.Молельщик, держа сердцем и печень жертвенного животного, обращается к Богу и просит благополучия для представителей рода.После моления божеству Афы здесь же, на месте, накрывается стол, на который кладут только мясо жертвенного животного, абысту (мамалыгу - прим. ред), вино и соль. К столу приглашают соседей, как правило, мужчин. Вся пища должна съедаться на месте, уносить ее домой нельзя.Если после трапезы мясо остается, его кладут в плетеную корзину и подвешивают на дерево. На следующий день его тоже можно употребить в пищу, но только на месте проведения моления.
Ашьтәашьыра (дословно "резать жертвенное животное" - прим.ред) - семейное моление. Чаще всего его проводят жители Бзыбской части Абхазии.
Семья Руслана Хашиг проводит ашьтәашьыра раз в пять лет. О значении этого ритуала, его особенностях и как его проводят, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
“Раз в пять лет представители нашего семейства собираются в родовом доме и молятся богу за себя. Это моление проводил мой дед Чиф Хашиг. И сейчас эту традицию продолжаем мы, его потомки. На моей памяти уже более 10 раз в нашем дворе проводили ашьтәашьыра”, - рассказал абхазский журналист и публицист Руслан Хашиг.
Ритуал проводится в саду, это место считается священным для семейства.
Молебен божеству Афы обычно совершают зимой, после Ажьырныхуа. Дату проведения ритуала заранее обговаривают. Семейство Хашиг проводит моление по пятницам, для них это особенный день - амшшьара (у традиционных абхазов запретный день, день почтения - прим.).
“Еще на прошлой неделе представители рода договорились провести ашьтәашьыра в эту пятницу. Вчера был снег, но мы не стали переносить ритуал. Снегопад для всех стал подарком природы. Все прошло в очень красивой атмосфере”, - пояснил Хашиг.
Особенности ритуала
К молению привлекают старшего человека. Он может принадлежать другой фамилии, но должен пользоваться большим уважением в обществе. В этом году, как отметил Руслан Хашиг, пригласили Аслана Хашиг. Ранее, в 2014 году, моление проводил Даратий Капба.
Молельщик, держа сердцем и печень жертвенного животного, обращается к Богу и просит благополучия для представителей рода.
После моления божеству Афы здесь же, на месте, накрывается стол, на который кладут только мясо жертвенного животного, абысту (мамалыгу - прим. ред), вино и соль. К столу приглашают соседей, как правило, мужчин. Вся пища должна съедаться на месте, уносить ее домой нельзя.
Если после трапезы мясо остается, его кладут в плетеную корзину и подвешивают на дерево. На следующий день его тоже можно употребить в пищу, но только на месте проведения моления.