https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/molenie-afy-kak-semya-khashig-provela-drevniy-ritual-1044213985.html

Моление Афы: как семья Хашиг провела древний ритуал

Моление Афы: как семья Хашиг провела древний ритуал

Ашьтәашьыра (дословно "резать жертвенное животное" - прим.ред) - семейное моление. Чаще всего его проводят жители Бзыбской части Абхазии. 18.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-18T19:00+0300

2023-02-18T19:00+0300

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Семья Руслана Хашиг проводит ашьтәашьыра раз в пять лет. О значении этого ритуала, его особенностях и как его проводят, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, Sputnik“Раз в пять лет представители нашего семейства собираются в родовом доме и молятся богу за себя. Это моление проводил мой дед Чиф Хашиг. И сейчас эту традицию продолжаем мы, его потомки. На моей памяти уже более 10 раз в нашем дворе проводили ашьтәашьыра”, - рассказал абхазский журналист и публицист Руслан Хашиг.Ритуал проводится в саду, это место считается священным для семейства.Молебен божеству Афы обычно совершают зимой, после Ажьырныхуа. Дату проведения ритуала заранее обговаривают. Семейство Хашиг проводит моление по пятницам, для них это особенный день - амшшьара (у традиционных абхазов запретный день, день почтения - прим.).“Еще на прошлой неделе представители рода договорились провести ашьтәашьыра в эту пятницу. Вчера был снег, но мы не стали переносить ритуал. Снегопад для всех стал подарком природы. Все прошло в очень красивой атмосфере”, - пояснил Хашиг.Особенности ритуалаК молению привлекают старшего человека. Он может принадлежать другой фамилии, но должен пользоваться большим уважением в обществе. В этом году, как отметил Руслан Хашиг, пригласили Аслана Хашиг. Ранее, в 2014 году, моление проводил Даратий Капба.Молельщик, держа сердцем и печень жертвенного животного, обращается к Богу и просит благополучия для представителей рода.После моления божеству Афы здесь же, на месте, накрывается стол, на который кладут только мясо жертвенного животного, абысту (мамалыгу - прим. ред), вино и соль. К столу приглашают соседей, как правило, мужчин. Вся пища должна съедаться на месте, уносить ее домой нельзя.Если после трапезы мясо остается, его кладут в плетеную корзину и подвешивают на дерево. На следующий день его тоже можно употребить в пищу, но только на месте проведения моления.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/traditsionnyy-religioznyy-prazdnik-abkhazov-azhyrnykhua-v-sele-mgudzyrkhua-1043599030.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/traditsii-i-ritualy-abkhazskiy-prazdnik-nankhua-1041190754.html

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