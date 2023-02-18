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Природоохранная прокуратура проверила объекты водоснабжения в Гулрыпше
Природоохранная прокуратура проверила объекты водоснабжения в Гулрыпше
Природоохранная прокуратура Абхазии провела плановую проверку на соответствие санитарным нормам и законодательству объектов питьевого сооружения и очистных... 18.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-18T09:02+0300
2023-02-18T09:02+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Питьевая вода в Гулрыпшском районе соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, в ней не обнаружено патогенных флор, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель природоохранного прокурора Абхазии Астамур Чедия.По его словам, в районе проверялись насосные станции и канализационно-насосные станции, которые обслуживают несколько многоквартирных домов. Отходы из остальных домов попадают либо в выгребную яму или локальные очистные сооружения – септик, поэтому, как отметил Чедия, о центральной системе канализации в районе говорить не приходится, что и было указано в постановлении по итогам проверки Природоохранной прокуратуры.За пять лет существования Природоохранной прокуратуры проверки объектов водоснабжения были проведены во всех районах Абхазии, отметил Чедия. По его словам, в год проводится три проверки и ситуация во всех районах примерно одинаковая – отсутствие необходимого количества центральных очистных сооружения и канализаций.Кроме того, как рассказал Чедия, объекты водоснабжения по нормам должны быть огорожены, находится под охраной, освещены в темное время суток, но в большинстве районов они в свободном доступе для людей и скота, что представляет опасность для населения.Зампрокурора подчеркнул, что при выявлении нарушений Природоохранная прокуратура выписывает постановления для их устранения, назначаются штрафы. Но проблема носит государственный масштаб, решить ее на средства местного бюджета сложно, добавил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/ochistnye-sooruzheniya-postroyat-v-gagrskom-rayone-po-investprogramme-1040882745.html
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абхазия, новости, гулрыпшский район
Природоохранная прокуратура проверила объекты водоснабжения в Гулрыпше
09:02 18.02.2023 (обновлено: 10:35 18.02.2023)
Природоохранная прокуратура Абхазии провела плановую проверку на соответствие санитарным нормам и законодательству объектов питьевого сооружения и очистных сооружений в Гулрыпшском районе.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik.
Питьевая вода в Гулрыпшском районе соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, в ней не обнаружено патогенных флор, рассказал в интервью радио Sputnik
заместитель природоохранного прокурора Абхазии Астамур Чедия.
"В ходе проверки источников водоснабжения, мы получили СЭС осуществить забор воды на предмет их бактериологического состояния. Вода соответствует нормам, патогенных флор не обнаружено, вода пригодна для питья", - сказал он.
По его словам, в районе проверялись насосные станции и канализационно-насосные станции, которые обслуживают несколько многоквартирных домов. Отходы из остальных домов попадают либо в выгребную яму или локальные очистные сооружения – септик, поэтому, как отметил Чедия, о центральной системе канализации в районе говорить не приходится, что и было указано в постановлении по итогам проверки Природоохранной прокуратуры.
За пять лет существования Природоохранной прокуратуры проверки объектов водоснабжения были проведены во всех районах Абхазии, отметил Чедия. По его словам, в год проводится три проверки и ситуация во всех районах примерно одинаковая – отсутствие необходимого количества центральных очистных сооружения и канализаций.
Кроме того, как рассказал Чедия, объекты водоснабжения по нормам должны быть огорожены, находится под охраной, освещены в темное время суток, но в большинстве районов они в свободном доступе для людей и скота, что представляет опасность для населения.
Зампрокурора подчеркнул, что при выявлении нарушений Природоохранная прокуратура выписывает постановления для их устранения, назначаются штрафы. Но проблема носит государственный масштаб, решить ее на средства местного бюджета сложно, добавил он.