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Российские войска освободили населенный пункт Гряниковка в Харковской области
Российские войска освободили населенный пункт Гряниковка в Харковской области
Также на Купянском направлении было нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, Западное, Масютовка и... 18.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-18T18:15+0300
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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. "Западная" группировка российских войск освободила населенный пункт Гряниковка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.На Красно-Лиманском направлении за сутки украинская армия потеряла свыше ста военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, на Донецком направлении - до 150 бойцов, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", самоходную гаубицу "Гвоздика", три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили свыше 50 солдат убитыми и раненными, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20, склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, на Херсонском направлении за сутки было уничтожено до 20 бойцов ВСУ, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика".Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-х районах.Средства ПВО России за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили 11 украинских беспилотников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/pochemu-ukraina-teryaet-tanki-nato-do-postavok-1044178453.html
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Российские войска освободили населенный пункт Гряниковка в Харковской области
18:15 18.02.2023 (обновлено: 18:17 18.02.2023)
Также на Купянском направлении было нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, Западное, Масютовка и Крахмальное в Харьковской области.
СУХУМ, 18 фев - Sputnik.
"Западная" группировка российских войск освободила населенный пункт Гряниковка в Харьковской области, сообщает
Министерство обороны России.
Общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и самоходную гаубицу "Гвоздика".
На Красно-Лиманском направлении за сутки украинская армия потеряла свыше ста военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, на Донецком направлении - до 150 бойцов, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", самоходную гаубицу "Гвоздика", три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили свыше 50 солдат убитыми и раненными, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20, склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, на Херсонском направлении за сутки было уничтожено до 20 бойцов ВСУ, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика".
Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-х районах.
Средства ПВО России за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили 11 украинских беспилотников.