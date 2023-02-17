https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/pochemu-ukraina-teryaet-tanki-nato-do-postavok-1044178453.html

Почему Украина теряет танки НАТО до поставок

Почему Украина теряет танки НАТО до поставок

Вооруженные силы России эффективно уничтожают военизированные формирования киевского режима, и одновременно разрушают мифы о боевом могуществе США и НАТО. 17.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-17T10:59+0300

2023-02-17T10:59+0300

2023-02-17T12:17+0300

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Постепенное "усыхание" американских инициатив на Украине, заметное снижение количества и качества обещанных Киеву танков альянса – признаки болезненного (безальтернативного) возвращения Америки и Европы в суровую реальность многополярного мира, пишет военный эксперт Александр Хроленко.ВСУ получат натовских танков Leopard всех модификаций значительно меньше, чем обещали "доноры". Только две страны – Германия и Португалия – готовы отправить боеспособную версию A6 Leopard-2, всего 17 танков. Польша собрала около 30 более изношенных A4 Leopard-2. Вошедшие было под нажимом США в "танковую коалицию" Дания и Нидерланды все же отказались передавать свои Leopard-2.Ранее, 7 февраля, германское правительство одобрило поставку Киеву 178 старых танков A5Leopard-1, из которых два десятка планировали передать летом, а остальные – в начале 2024 года. Движение Leopard-1 на восток неочевидно, поскольку этот "антиквариат" 1960-х годов необходимо сначала "реанимировать", а затем обеспечить дефицитными 105-мм снарядами.Европейские страны НАТО много обещают Украине для "весеннего наступления", и относительно мало дают. Некие "дополнительные возможности" усиления остаются фигурой речи. На вчерашней встрече в штаб-квартире альянса представители Британии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Дании договорились о "первом пакете" помощи Международного фонда для Украины (IFU) на 240 млн долларов (запасные части для танков, беспилотники, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы) – почти ничего, с учетом ценников на военную продукцию Запада. Польша предложила создать склады на "восточном фланге НАТО" для оперативной отправки оружия и боеприпасов на Украину "непрерывным потоком".Здесь уместен вопрос: кто, чем, и в какие сроки будет заполнять эти склады? За 350 суток боевых действий ВСУ потратили около двух миллионов натовских 155-мм артиллерийских снарядов, для производства которых США и альянсу требуются годы и 10 млрд долларов. Америка сегодня сталкивается с "колоссальной нехваткой снарядов, ракет, патронов в своих арсеналах", и предприятия ВПК не обладают потенциалом для оперативного наращивания производства боеприпасов.Дальнейшая помощь НАТО киевскому режиму объективно не зависит от одного лишь желания Белого дома. Французское издание Les Echos отмечает, что "из страха перед Россией" страны Североатлантического альянса меняют приоритеты – пытаются нарастить производство вооружения для собственных опереточных армий, фактически саботируют поставки на Украину. И даже в конгрессе США законодатели все чаще предлагают ограничить военную помощь киевскому режиму.Весеннее наступление концаРоссийские войска в зоне СВО методично "рубят" военные объекты и логистику ВСУ и НАТО – в ночь на 16 февраля высокоточные удары оружием большой дальности отмечены в Полтавской, Черкасской, Львовской, других областях Украины. В Киеве заявили о прилете 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования, в том числе 12 сверхзвуковых ракет Х-22, с которыми украинские (натовские) комплексы ПВО бороться не способны. При том что на Западе признают высокий боевой потенциал и абсолютное доминирование Воздушно-космических сил России, как себе представляют стратеги НАТО выдвижение значительного количества украинских войск на рубежи развертывания для "весеннего наступления" – без прикрытия с воздуха? ВСУ за 11 месяцев потеряли убитыми и ранеными сотни тысяч солдат.Вооруженные силы РФ за время спецоперации уничтожили более 7890 единиц бронетехники, 4100 артиллерийских орудий, 3150 беспилотников, 590 самолетов и вертолетов ВСУ, включая западные поставки. Москва уверена, что любые поставленные Украине танки Abrams и Leopard будут "гореть так же, как и все остальные". Российский ОПК уже выиграл технологическую борьбу на украинском ТВД. Вооруженные силы РФ владеют инициативой, огневым и тактическим превосходством. Остается зафиксировать новый, признанный даже Пентагоном статус России в многополярном мире – достижением изначальных целей СВО.Время – важный ресурс. Предложенный китайскими аналитиками вариант ускорения спецоперации – методом изоляции ВСУ от западных поставок вооружения – выглядит рабочим, ведь киевский режим "на 100% зависит от помощи США и НАТО". Возможно, Генштаб ВС России планирует за счет прокси-конфликта с НАТО на украинском ТВД полностью "разрядить" арсеналы Запада – локально и поучительно. В классической теории, главная цель военной операции – не контроль территория, а уничтожение армии противника, боевого и разведывательного потенциала. Как бы то ни было, весна – время перемен.Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский в интервью американскому журналу Newsweek вчера заявил: "Если вы имеете дело с ядерной державой и ставите цель нанести поражение этой ядерной державе, вы должны иметь в виду все варианты нашего возможного ответа". То есть Полянский предупредил о вероятности российского военного ответа Соединенным Штатам, без которых блок НАТО быстро рассыплется.Экс-сотрудник разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер считает, что Украина превращается для американского президента Джо Байдена во второй Афганистан. Белый дом на украинском направлении не имеет ни стратегии, ни конкретных и достижимых целей, ни планов выхода, а боевые действия превращаются в очередной "бесконечный конфликт". Ничего удивительного.Глава Пентагона Ллойд Остин 15 февраля в Брюсселе пафосно заявил: "История будет помнить решимость и силу альянса НАТО". А в этой истории – более 70 лет поражений, и ни одной военной победы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-vertolet-v-kharkovskoy-oblasti-1044173877.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/svo-rossiyskiy-proryv-v-lnr-uskorit-padenie-bakhmutskoy-fortetsii-1044164457.html

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