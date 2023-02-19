https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/abkhazskie-sootechestvenniki-ne-postradali-pri-obstrele-damaska-izrailem-1044221951.html

Абхазские соотечественники не пострадали при обстреле Дамаска Израилем

Абхазские соотечественники не пострадали при обстреле Дамаска Израилем

В результате обстрела Израилем столицы Сирии погибли пять человек и 15 получили ранения. 19.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-19T19:07+0300

2023-02-19T19:07+0300

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik, Бадри Есиава. Абхазские соотечественники не пострадали при ракетном обстреле сирийской столицы со стороны Израиля, сообщил Sputnik временный поверенный в делах Абхазии в Сирии Мухаммеда Али."Слава Богу, никто из соотечественников не пострадал. Я сейчас в Дамаске. Люди не успели еще осознать последствия землетрясения, как Израиль, несмотря на эту трагедию, нанес удары прямо по центру столицы. Многие страны продолжают поставлять гуманитарную помощь в Сирию, но эти атаки, конечно, мешают им отправлять грузы в таких условиях", - отметил он.Также, по словам Али, в воскресенье, 19 февраля были остановлены работы по поиску выживших в результате землетрясения в пострадавших регионах Сирии.Израиль нанес несколько ракетных ударов по центру Дамаска и его окрестностям в ночь с 18 на 19 февраля, сообщает Министерство обороны Сирии. Обстрел велся со стороны Голанских высот.При воздушной атаке погибли пять человек, включая военного, 15 мирных жителей получили ранения. Разрушено несколько домов, а некоторые районы Дамаска и его окрестности понесли ущерб.По утверждению военного ведомства, сирийское ПВО сбило большинство ракет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/prishlo-vremya-deystvovat-ardzinba-obratilsya-k-narodu-sirii-1044176169.html

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