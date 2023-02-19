https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/kulturnye-sobytiya-vozvraschenie-apsny-star-i-teatralnye-postanovki-1044220992.html

Культурные события: возвращение Apsny Star и театральные постановки

Культурные события: возвращение Apsny Star и театральные постановки

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 20 по 26 февраля. 19.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-19T19:53+0300

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Любителей культурного досуга на предстоящей неделе ждут спектакли на абхазском и русском языках, а также возвращение культового музыкального проекта после десятилетнего перерыва. Сария Кварацхелия, SputnikАбхазский драмтеатр имени Чанба21 февраля в 19:00 пройдет спектакль “Пешком” в постановке Валерия Кове, основанный на одноименной пьесе современного польского драматурга Славомира Мрожека, рассказывающей о наследии Второй мировой войны.РУСДРАМ21 февраля в 19:00 - “Визит старой дамы” по пьесе Фридриха Дюрренматта. Спектакль рассказывает о том, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма. Режиссер постановки - Антон Киселюс.23 и 24 февраля в 19:00 - “Рассказ мула старого Хабуга”. Комедию по мотивам произведения Фазиля Искандера поставил Антон Корнилов. Роли в спектакле исполняют Джамбул Жордания, Кирилл Шишкин, Осман Абухба, Руслан Жиба, Аманда Кварацхелия, Марина Сичинава, Ирина Делба.25 и 26 февраля в 19:00 зрители смогут посмотреть “Метод” в постановке Марка Вдовина. Спектакль базируется на пьесе испанского драматурга Жорди Галсерана и рассказывает об опасной психологической игре, в которую оказываются втянуты соискатели на должность топ-менеджера крупной компании.Абхазский молодежный театр22 февраля в 18:30 - “Призраки” по одноименной пьесе Дмитрия Гулиа. Действие происходит в одном из горных сел Абхазии в начале ХХ столетия. Постановка повествует о конфликте, разгоревшемся между двумя соседями из-за земли. Режиссер постановки - Народный артист Абхазии Шалва Гицба.Абхазская Государственная филармония24 февраля в 19:00 состоится концерт Apsny Star. Известный абхазский телепроект вернется на экраны страны спустя 10 лет. В новом сезоне Apsny Star участвуют 15 человек, прошедшие предварительный отбор в декабре прошлого года. Участники проекта будут проходить мастер-классы у специалистов из Абхазии и приглашенных экспертов. Все это будет транслироваться в социальных сетях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/stali-izvestny-imena-uchastnikov-pervogo-i-vtorogo-sezonov-apsny-star-1043202226.html

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