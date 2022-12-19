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Стали известны имена участников первого и второго сезонов "Apsny-Star"

Стали известны имена участников первого и второго сезонов "Apsny-Star"

По информации организаторов музыкального шоу, в кастинге приняли участие около 70 человек. 19.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-19T15:19+0300

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СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Авторы музыкального проекта "Apsny-Star" выбрали участников первого и второго сезонов шоу.В первый сезон проекта попали Алан Бесланипа, Самвел Миракян, Диана Пипия, Амина Джарсалия, Анри Лакашия, София Мяукина, Миранда Мархолия, Лола Колбая, Виктория Лабия, Шахан Сиргинава, Адгур Лазария, Ираклий Джумутия, Аслан Шакая, Элана Кварчия, Нар Нанба.Во второй сезон прошли Астамур Вартанов, Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго. Для второго сезона будет проводиться дополнительный кастинг, в который были рекомендованы и некоторые участники первого прослушивания, не прошедшие отбор.По словам композитора Анри Гумба, высокое качество исполнения музыкантов, которые пришли на кастинг, удивило многих."Когда мы десять лет назад делали проект, инфопространство было не так развито. Сейчас информации много, понятно, что молодежь уже много чего слушает, впитывает и, я думаю, что это играет свою роль", – поделился он.Участница первого сезона Виктория Лабия призналась, что после окончания музыкального училища хотела проверить, на что способна."Я хочу чего-то нового, яркого в своей жизни, посмотреть, на что я способна и показать своей стране, родственникам и всему миру, что есть я – Виктория Лабия", – сказала она.Самвел Миракян окончил Сухумское музыкальное училище. По его словам, участие в "Apsny-Star" было его детской мечтой, с тех пор как десять лет назад он увидел шоу на экране."Я не сомневался, был уверен в победе", – заявил он.Элана Кварчия рассказала, что приняла решение прийти на кастинг совершенно неожиданно для себя и не думала, что будет отобрана для участия в первом сезоне."Главным для меня было участие, возможность показать свой талант. Я пришла, чтобы меня услышали. Многие не решаются прийти, а, увидев, что некоторые смогли, нашли силы, они, возможно, тоже захотят", – сказала она.Дебютный концерт первого сезона состоится в феврале. Участники должны будут представить песню, исполнение которой будут оценивать наставники. По итогам выступления будут сформированы команды. Несколько раз в неделю участники будут проходить мастер-классы."Нам предстоит большая работа, мы должны сделать качественное шоу. Я считаю, что вы более подготовлены, чем десять лет назад, и это очень радует. Все остальное в ваших руках. Раз вы здесь оказались, значит, вы талантливы", – обратился к участникам продюсер проекта Роланд Бганба.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/shans-na-izvestnost-proekt-apsny-star-vernetsya-na-abkhazskuyu-stsenu-1042874034.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/polnyy-apgreyd-proekt-apsny-star-vozvraschaetsya-posle-desyatiletnego-pereryva-1042859024.html

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