Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/stali-izvestny-imena-uchastnikov-pervogo-i-vtorogo-sezonov-apsny-star-1043202226.html
Стали известны имена участников первого и второго сезонов "Apsny-Star"
Стали известны имена участников первого и второго сезонов "Apsny-Star"
По информации организаторов музыкального шоу, в кастинге приняли участие около 70 человек. 19.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-19T15:19+0300
2022-12-19T16:09+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0f/1043128509_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a69ec6d3c84896d14eb33695552d44c9.jpg
СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Авторы музыкального проекта "Apsny-Star" выбрали участников первого и второго сезонов шоу.В первый сезон проекта попали Алан Бесланипа, Самвел Миракян, Диана Пипия, Амина Джарсалия, Анри Лакашия, София Мяукина, Миранда Мархолия, Лола Колбая, Виктория Лабия, Шахан Сиргинава, Адгур Лазария, Ираклий Джумутия, Аслан Шакая, Элана Кварчия, Нар Нанба.Во второй сезон прошли Астамур Вартанов, Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго. Для второго сезона будет проводиться дополнительный кастинг, в который были рекомендованы и некоторые участники первого прослушивания, не прошедшие отбор.По словам композитора Анри Гумба, высокое качество исполнения музыкантов, которые пришли на кастинг, удивило многих."Когда мы десять лет назад делали проект, инфопространство было не так развито. Сейчас информации много, понятно, что молодежь уже много чего слушает, впитывает и, я думаю, что это играет свою роль", – поделился он.Участница первого сезона Виктория Лабия призналась, что после окончания музыкального училища хотела проверить, на что способна."Я хочу чего-то нового, яркого в своей жизни, посмотреть, на что я способна и показать своей стране, родственникам и всему миру, что есть я – Виктория Лабия", – сказала она.Самвел Миракян окончил Сухумское музыкальное училище. По его словам, участие в "Apsny-Star" было его детской мечтой, с тех пор как десять лет назад он увидел шоу на экране."Я не сомневался, был уверен в победе", – заявил он.Элана Кварчия рассказала, что приняла решение прийти на кастинг совершенно неожиданно для себя и не думала, что будет отобрана для участия в первом сезоне."Главным для меня было участие, возможность показать свой талант. Я пришла, чтобы меня услышали. Многие не решаются прийти, а, увидев, что некоторые смогли, нашли силы, они, возможно, тоже захотят", – сказала она.Дебютный концерт первого сезона состоится в феврале. Участники должны будут представить песню, исполнение которой будут оценивать наставники. По итогам выступления будут сформированы команды. Несколько раз в неделю участники будут проходить мастер-классы."Нам предстоит большая работа, мы должны сделать качественное шоу. Я считаю, что вы более подготовлены, чем десять лет назад, и это очень радует. Все остальное в ваших руках. Раз вы здесь оказались, значит, вы талантливы", – обратился к участникам продюсер проекта Роланд Бганба.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/shans-na-izvestnost-proekt-apsny-star-vernetsya-na-abkhazskuyu-stsenu-1042874034.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/polnyy-apgreyd-proekt-apsny-star-vozvraschaetsya-posle-desyatiletnego-pereryva-1042859024.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0f/1043128509_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1131d8c2e5bdce4ab175b00a95549c11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Стали известны имена участников первого и второго сезонов "Apsny-Star"

15:19 19.12.2022 (обновлено: 16:09 19.12.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Кастинг на ApsnyStar
Кастинг на ApsnyStar - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
По информации организаторов музыкального шоу, в кастинге приняли участие около 70 человек.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Авторы музыкального проекта "Apsny-Star" выбрали участников первого и второго сезонов шоу.
Согласно правилам, в первых двух сезонах должны принять участие по 15 исполнителей, которые будут отобраны в команды троих наставников. По двое участников от каждого наставника будут бороться за победу в третьем суперсезоне.
В первый сезон проекта попали Алан Бесланипа, Самвел Миракян, Диана Пипия, Амина Джарсалия, Анри Лакашия, София Мяукина, Миранда Мархолия, Лола Колбая, Виктория Лабия, Шахан Сиргинава, Адгур Лазария, Ираклий Джумутия, Аслан Шакая, Элана Кварчия, Нар Нанба.
Во второй сезон прошли Астамур Вартанов, Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго. Для второго сезона будет проводиться дополнительный кастинг, в который были рекомендованы и некоторые участники первого прослушивания, не прошедшие отбор.
По словам композитора Анри Гумба, высокое качество исполнения музыкантов, которые пришли на кастинг, удивило многих.
"Когда мы десять лет назад делали проект, инфопространство было не так развито. Сейчас информации много, понятно, что молодежь уже много чего слушает, впитывает и, я думаю, что это играет свою роль", – поделился он.
Участница первого сезона Виктория Лабия призналась, что после окончания музыкального училища хотела проверить, на что способна.
"Я хочу чего-то нового, яркого в своей жизни, посмотреть, на что я способна и показать своей стране, родственникам и всему миру, что есть я – Виктория Лабия", – сказала она.
Шанс на известность: проект Апсны-Star вернется на абхазскую сцену - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2022
Пресс-центр
Шанс на известность: проект "Апсны-Star" вернется на абхазскую сцену
29 ноября, 19:23
Самвел Миракян окончил Сухумское музыкальное училище. По его словам, участие в "Apsny-Star" было его детской мечтой, с тех пор как десять лет назад он увидел шоу на экране.
"Я не сомневался, был уверен в победе", – заявил он.
Элана Кварчия рассказала, что приняла решение прийти на кастинг совершенно неожиданно для себя и не думала, что будет отобрана для участия в первом сезоне.
"Главным для меня было участие, возможность показать свой талант. Я пришла, чтобы меня услышали. Многие не решаются прийти, а, увидев, что некоторые смогли, нашли силы, они, возможно, тоже захотят", – сказала она.
Дебютный концерт первого сезона состоится в феврале. Участники должны будут представить песню, исполнение которой будут оценивать наставники. По итогам выступления будут сформированы команды. Несколько раз в неделю участники будут проходить мастер-классы.
"Нам предстоит большая работа, мы должны сделать качественное шоу. Я считаю, что вы более подготовлены, чем десять лет назад, и это очень радует. Все остальное в ваших руках. Раз вы здесь оказались, значит, вы талантливы", – обратился к участникам продюсер проекта Роланд Бганба.
Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
Пресс-конференция организаторов музыкального телепроекта Апсны- Star - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2022
Пресс-центр
Полный апгрейд: проект "Апсны-Star" возвращается после десятилетнего перерыва
29 ноября, 12:49
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0