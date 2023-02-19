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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 февраля
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления и прохождения холодного атмосферного... 19.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-19T16:14+0300
2023-02-19T16:14+0300
2023-02-19T16:14+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. В понедельник, 20 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами ожидается снег, снег с дождем, в горах обильный снег, гроза.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метра в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью -3°С до +2°С, днем от 0°С+5°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 февраля
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления и прохождения холодного атмосферного фронта
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. В понедельник, 20 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами ожидается снег, снег с дождем, в горах обильный снег, гроза.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метра в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -3°С до +2°С, днем от 0°С+5°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.