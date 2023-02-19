https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-20-fevralya-1044219656.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 февраля

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления и прохождения холодного атмосферного... 19.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-19T16:14+0300

2023-02-19T16:14+0300

2023-02-19T16:14+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0f/1044163557_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_04064d52710739f99fa77929026c1c03.jpg

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. В понедельник, 20 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами ожидается снег, снег с дождем, в горах обильный снег, гроза.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метра в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью -3°С до +2°С, днем от 0°С+5°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии