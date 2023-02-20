https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/khudozhnitsa-asida-akhuba-stala-laureatom-rossiyskoy-premii-ekomir-22-1044236481.html

Художница Асида Ахуба стала лауреатом российской премии "ЭкоМир-22"

Художница Асида Ахуба стала лауреатом российской премии "ЭкоМир-22"

Работа Ахуба "Смотри сердцем" победила в номинации "Ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения и пейзажная живопись". 20.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-20T17:55+0300

2023-02-20T17:55+0300

2023-02-20T18:08+0300

в абхазии

художники

абхазия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/14/1044235722_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_ed7e889f35a80707708cff72dc882004.jpg

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония вручения диплома и медали лауреату Международной экологической премии "ЭкоМир-22" Асиде Ахуба состоялась в представительстве Россотрудничества в Абхазии в понедельник, 20 февраля.Художница не смогла присутствовать на церемонии награждения победителей в конце прошлого года, поэтому ее поздравили в Абхазии.Асида Ахуба в свою очередь сказала, что очень рада тому, что получает награду именно в Абхазии. "Спасибо вам, и, конечно, Российской академии естественных наук. Для меня это было неожиданно, потому что работа выиграла в такой необычной номинации – дизайн. Я, конечно, очень благодарна им за то, что отметили мою работу", - сказала Ахуба.Международная экологическая премия "ЭкоМир" - это награда за достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, а также в иной экологической деятельности. Организатор Международного экологического конкурса (премии) "ЭкоМир" - Российская академия естественных наук.Ахуба Асида - художник авторской куклы, живет в городе Очамчыра. Изготовлением кукол она занимается чуть меньше 10 лет. Ее работы неоднократно принимали участие на выставках и публиковались в различных международных каталогах и журналах, в том числе и научно-популярных.С 2021 года Асида Ахуба – член Союза художников России декоративно прикладного искусства. В этом же году ее приняли в Союз художников Абхазии. В 2022 году Мастера приняли в профессиональный союз художников авторской куклы "Unidia” Испания. В июне текущего года она получила диплом от Администрации родного города Очамчира "за Профессионализм" как почетному гражданину за вклад в искусство.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/abukhba-o-svoey-kukle-v-top-zhurnala-dailydollnews-eto-vozmozhnost-byt-luchshe--1037577700.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

художники, абхазия, культура