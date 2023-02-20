https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/pochti-70-apparatov-dlya-mayninga-izyali-za-nedelyu-v-abkhazii-1044239337.html

Почти 70 аппаратов для майнинга изъяли за неделю в Абхазии

Почти 70 аппаратов для майнинга изъяли за неделю в Абхазии

За две недели рейдов удалось снизить нагрузки на электросети. 20.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-20T22:15+0300

2023-02-20T22:15+0300

2023-02-20T22:15+0300

энергетическая отрасль абхазии

майнинг в абхазии

абхазия

мвд абхазии

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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Сотрудники МВД и СГБ совместно с Госстандартом и "Черноморэнерго" с 13 по 19 февраля изъяли 67 аппаратов для майнинга криптовалют, сообщает пресс-служба МВД. Всего в районах республики изъято: МВД, СГБ, "Черноморэнерго" и Госстандарт продрожат демонтировать незаконно установленные трансформаторы в районах и городах республики.Такое решение было принято на заседании Республиканского штаба по противодействию незаконной добыче криптовалют под руководством Александра Анкваб.На заседании отметили, что за две недели рейдов удалось снизить нагрузки на электросети. Однако за прошедшие три дня показатели потребления электроэнергии вновь возросли.

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