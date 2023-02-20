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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/pochti-70-apparatov-dlya-mayninga-izyali-za-nedelyu-v-abkhazii-1044239337.html
Почти 70 аппаратов для майнинга изъяли за неделю в Абхазии
Почти 70 аппаратов для майнинга изъяли за неделю в Абхазии
За две недели рейдов удалось снизить нагрузки на электросети. 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T22:15+0300
2023-02-20T22:15+0300
энергетическая отрасль абхазии
майнинг в абхазии
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мвд абхазии
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Сотрудники МВД и СГБ совместно с Госстандартом и "Черноморэнерго" с 13 по 19 февраля изъяли 67 аппаратов для майнинга криптовалют, сообщает пресс-служба МВД. Всего в районах республики изъято: МВД, СГБ, "Черноморэнерго" и Госстандарт продрожат демонтировать незаконно установленные трансформаторы в районах и городах республики.Такое решение было принято на заседании Республиканского штаба по противодействию незаконной добыче криптовалют под руководством Александра Анкваб.На заседании отметили, что за две недели рейдов удалось снизить нагрузки на электросети. Однако за прошедшие три дня показатели потребления электроэнергии вновь возросли.
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майнинг в абхазии, абхазия, мвд абхазии
майнинг в абхазии, абхазия, мвд абхазии

Почти 70 аппаратов для майнинга изъяли за неделю в Абхазии

22:15 20.02.2023
© Sputnik / Евгений КозыревСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2023
© Sputnik / Евгений Козырев
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За две недели рейдов удалось снизить нагрузки на электросети.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Сотрудники МВД и СГБ совместно с Госстандартом и "Черноморэнерго" с 13 по 19 февраля изъяли 67 аппаратов для майнинга криптовалют, сообщает пресс-служба МВД.
Всего в районах республики изъято:
в Сухуме – 3 аппарата;
в Гагрском районе – 54;
в Сухумском районе – 10.
МВД, СГБ, "Черноморэнерго" и Госстандарт продрожат демонтировать незаконно установленные трансформаторы в районах и городах республики.
Такое решение было принято на заседании Республиканского штаба по противодействию незаконной добыче криптовалют под руководством Александра Анкваб.
На заседании отметили, что за две недели рейдов удалось снизить нагрузки на электросети. Однако за прошедшие три дня показатели потребления электроэнергии вновь возросли.
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