https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-21-fevralya-1044234566.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться во фронтальном разделе. 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T16:45+0300
2023-02-20T16:45+0300
2023-02-20T16:45+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Во вторник, 21 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, дождь со снегом, в возвышенностях и предгорьях возможен снег, в горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°Сдо + 4°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться во фронтальном разделе.
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Во вторник, 21 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, дождь со снегом, в возвышенностях и предгорьях возможен снег, в горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°Сдо + 4°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.