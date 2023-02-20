https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/rossiya-vyigryvaet-voynu-boepripasov-no-rasslablyatsya-nelzya-1044231484.html

Россия выигрывает войну боеприпасов, но расслабляться нельзя

Россия выигрывает войну боеприпасов, но расслабляться нельзя

Мюнхенская конференция по безопасности прошла под знаком паники, что, в общем-то, не скрывают и западные обозреватели. 20.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-20T12:55+0300

2023-02-20T12:55+0300

2023-02-20T13:16+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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россия

нато

украина

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За бравурными заявлениями о том, что Россия то ли проигрывает, то ли уже даже проиграла "войну на Украине", буквально сразу следовали испуганные заявления о том, какими последствиями для Запада и выдуманного им "мира, основанного на правилах" обернется победа России, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости. Представляете себе мифического Давида, который перед боем с Голиафом бегает по соседям и клянчит у них камни для пращи? Если бы Зеленский был чуть более образован, чем германская "специалистка по геометрии" Анналена Бербок, то знал бы, что Давид даже отказался от брони перед боем с Голиафом, будучи уверенным в том, что Господь защитит его.Не полагается на помощь свыше и глава НАТО Йенс Столтенберг, который в том же Мюнхене прямо признался, что Запад начал "мировую войну логистик". Он заявил буквально следующее: "Война на Украине сейчас все больше превращается в изнурительную войну на истощение, а война на истощение — это битва логистики. Речь идет о снабжении и боеприпасах".Общей темой беспокойства Запада стал тот факт, что давно обещанное им "истощение боеприпасов" у России никак не наступает. Уж сколько месяцев там обсуждают, когда российская армия останется без ракет, без снарядов, без патронов. Правда, до кого-то начало доходить, что ресурсы России неисчерпаемы и она уже мобилизовала свой военно-промышленный комплекс, значительно нарастив производство боеприпасов.С постижением этой истины усиливается и испуг на Западе, чьи СМИ откровенно паникуют, вопия: "У мировой военной машины заканчиваются боеприпасы". А великая Эстония призвала Евросоюз выделить в этом году четыре миллиарда евро на увеличение производства снарядов, которых не хватает украинскому "Давиду". Эстонцы-то знают, что расплачиваться за это не им.Недавно журналисты CNN приподняли занавес над этой информационной "дымовой завесой", продемонстрировав, как Вашингтон резко нарастил производство боеприпасов на военном заводе в Пенсильвании, значительно расширив его и переведя на круглосуточный режим работы. Согласно этим данным, Пентагон планирует увеличить там ежемесячный выпуск артиллерийских снарядов почти на 500% — с 15 тысяч до 70 тысяч штук.Поэтому нам точно не следует уподобляться тем западным и украинским "экспертам", которые на протяжении нескольких месяцев пророчили истощение российских арсеналов. Запад объявил России войну и теперь четко артикулирует, что она переносится и в производственные цеха фабрик ВПК. Да, Россия выигрывает в этой войне. Но расслабляться никак нельзя.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/strany-nato-s-dekabrya-2021-goda-peredali-ukraine-1170-kompleksov-pvo-440-tankov-1510-bmp-1044229477.html

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2023

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

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колумнисты, россия, нато, украина