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Батал Чежия проведет бой за звание чемпиона России по боксу
Батал Чежия проведет бой за звание чемпиона России по боксу
Соперником Батала Чежия будет мастер спорта России, чемпион Северо-Кавказского федерального округа по профессиональному боксу Мурад Далхаев. 21.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-21T18:30+0300
2023-02-21T18:30+0300
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер из Абхазии Батал Чежия проведет бой за обладание титулом чемпиона Российской Федерации 13 марта, в 20:00, в Москве. Поединок пройдет во втором среднем весе, соперником Батала Чежия будет мастер спорта России, чемпион Северо-Кавказского федерального округа по профессиональному боксу Мурад Далхаев. Соперника он назвал достаточно хорошим боксером. "Он мастер спорта России, это уже о чем-то говорит, в 2018 году я выиграл его единогласным решением судей, он с решением судей был не согласен, ему выпал шанс взять реванш, а мне доказать то, что та победа была не случайной. И самая главная мотивация на бой то, что это бой за титул чемпиона России, и я сделаю все, чтобы приехать в Абхазию с титулом", – подчеркнул спортсмен. Бой будет проходить в Москве в Универсальном спортивном комплексе "Крылья советов". Встреча будет транслироваться на каналах "Матч боец" и "Матч ТВ". Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 16 боев, из них 11 побед, 2 ничьи и 3 поражения.
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Батал Чежия проведет бой за звание чемпиона России по боксу
18:30 21.02.2023 (обновлено: 18:51 21.02.2023)
Соперником Батала Чежия будет мастер спорта России, чемпион Северо-Кавказского федерального округа по профессиональному боксу Мурад Далхаев.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер из Абхазии Батал Чежия проведет бой за обладание титулом чемпиона Российской Федерации 13 марта, в 20:00, в Москве.
Поединок пройдет во втором среднем весе, соперником Батала Чежия будет мастер спорта России, чемпион Северо-Кавказского федерального округа по профессиональному боксу Мурад Далхаев.
"Подготовка проходит хорошо, в штатном режиме, работаю с двумя тренерами, с тренером по физической подготовке и с основным тренером по боксу. Настроен только на победу, так как в мае 2021 года у меня был бой за аналогичный титул, в котором я уступил, на этот раз я подготовлюсь к бою лучше как физически, так и морально", – сказал Батал Чежия в интервью Sputnik.
Соперника он назвал достаточно хорошим боксером.
"Он мастер спорта России, это уже о чем-то говорит, в 2018 году я выиграл его единогласным решением судей, он с решением судей был не согласен, ему выпал шанс взять реванш, а мне доказать то, что та победа была не случайной. И самая главная мотивация на бой то, что это бой за титул чемпиона России, и я сделаю все, чтобы приехать в Абхазию с титулом", – подчеркнул спортсмен.
Бой будет проходить в Москве в Универсальном спортивном комплексе "Крылья советов". Встреча будет транслироваться на каналах "Матч боец" и "Матч ТВ".
Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 16 боев, из них 11 побед, 2 ничьи и 3 поражения.