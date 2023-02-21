https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/batal-chezhiya-provedet-boy-za-zvanie-chempiona-rossii-po-boksu--1044254000.html

Батал Чежия проведет бой за звание чемпиона России по боксу

Батал Чежия проведет бой за звание чемпиона России по боксу

Соперником Батала Чежия будет мастер спорта России, чемпион Северо-Кавказского федерального округа по профессиональному боксу Мурад Далхаев. 21.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер из Абхазии Батал Чежия проведет бой за обладание титулом чемпиона Российской Федерации 13 марта, в 20:00, в Москве. Поединок пройдет во втором среднем весе, соперником Батала Чежия будет мастер спорта России, чемпион Северо-Кавказского федерального округа по профессиональному боксу Мурад Далхаев. Соперника он назвал достаточно хорошим боксером. "Он мастер спорта России, это уже о чем-то говорит, в 2018 году я выиграл его единогласным решением судей, он с решением судей был не согласен, ему выпал шанс взять реванш, а мне доказать то, что та победа была не случайной. И самая главная мотивация на бой то, что это бой за титул чемпиона России, и я сделаю все, чтобы приехать в Абхазию с титулом", – подчеркнул спортсмен. Бой будет проходить в Москве в Универсальном спортивном комплексе "Крылья советов". Встреча будет транслироваться на каналах "Матч боец" и "Матч ТВ". Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 16 боев, из них 11 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

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