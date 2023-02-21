https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/dostoyanie-respubliki-so-dnya-rozhdeniya-dmitriya-gulia-proshlo-149-let-1044244193.html

Достояние республики: со дня рождения Дмитрия Гулиа прошло 149 лет

Достояние республики: со дня рождения Дмитрия Гулиа прошло 149 лет

У истоков национальной абхазской литературы стоял поэт и писатель Дмитрий Гулиа, который родился 21 февраля 1874 года. О том, какой вклад он внес в развитие... 21.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-21T15:20+0300

2023-02-21T15:20+0300

2023-02-21T15:38+0300

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Так совпало, что в день рождения Народного поэта Абхазии во всем мире отмечается Международный день родного языка. Помимо своих литературных сочинений, Дмитрий Гулиа в том числе работал над созданием абхазского алфавита и школьного букваря.Бадрак Авидзба, SputnikСочинения, знакомые с детстваВ Абхазии сложно найти человека, который никогда не слышал о Дмитрии Гулиа или не изучал произведения автора в школе или в высшем учебном заведении. Многие наизусть помнят стихотворения автора и сюжеты его прозаических работ.В 1912 году произошло событие, которое стало точкой отсчета для абхазской литературы – в Тифлисе вышел первый сборник "Стихотворения и частушки" Дмитрия Гулиа.Оценивая важность выхода в свет первого сборника литературных произведений, известный абхазский историк, этнограф и литературовед Шалва Инал-ипа писал: "Эта небольшая книжка является провозвестницей рождения абхазской художественной литературы и одновременно первым серьезным шагом на пути создания литературного языка".В те времена многие жители Абхазии не умели читать и писать, несмотря на то, что письменность в республике появилась во второй половине XIX века. Поэт в сборнике отмечал важность просветительской деятельности.В музее поэта и писателя хранится несколько экземпляров первого сборника в абхазской литературе. Несколько лет назад одна женщина принесла в музей потрепанную книжку того самого 1912 года издания. Ее она нашла на свалке. Вряд ли бывший владелец книги сознавал ее ценность для всей истории абхазского народа.Создание алфавитаИмя Дмитрия Гулиа также связано с развитием абхазского языка. Он стал соавтором абхазского букваря, который был издан в 1892 году педагогом Сухумской Горской школы Константином Мачавариани.Для издания этого букваря потребовалась модификация алфавита, составленного Иваном Бартоломеем, из него были изъяты буквы для диалектных бзыбских фонем, количество букв в алфавите сократилось до 51.Позже, алфавит Мачавариани и Гулиа был усовершенствован педагогом и общественным деятелем Андреем Чочуа и использовался в абхазских школах с 1909 года.Чочуа окончательно закрепил в алфавите и множестве изданных им букварей отсутствие фонем бзыбского диалекта и максимально приблизил абхазский алфавит к фонематическому принципу, то есть такому, когда одному звуку соответствует одна буква.Этот алфавит действовал до 1926 года, на нем издавалась учебная и художественная литература, газеты. В 1926 году в рамках общесоюзного процесса латинизации была принята новая письменность на основе латинской графики, разработанный академиком Николаем Марром так называемый аналитический алфавит.На основе этого алфавита издавались книги, началось обучение в школах, но из-за того, что была и сложность в написании знаков, и большое их количество (64 знака), вынуждены были вскоре отказаться от него.Из биографии Дмитрия ГулиаДмитрий Гулиа родился в семье крестьянина Иосифа Гулиа в селе Уарча, Очамчырского района. Путь писателя был интересным, но в то же время сложным.Во время Русско-турецкой войны (1877-1878 годы) семью писателя насильно депортировали из Абхазии в Турцию. События тех лет писатель описывает в рассказе "Мой очаг".Семья Гулиа поселилась в Батуми. В 1878 году отец семейства Иосиф Гулиа решил во что бы то ни стало вернуться в Абхазию. В восемь лет Дмитрия отправили на обучение к местному священнику. Он научил будущего писателя писать и читать. В 11 лет отец писателя решил отправить его учиться в Сухумскую Горскую школу, но приняли мальчика только через три года.Именно там Гулиа познакомился с учителем, а в последствии директором школы Константином Мачавариани. В 1891 году они создали первый абхазский алфавит, в 1892 году выпустили первую азбуку.После окончания школы Дмитрий Гулиа поступил в Закавказскую учительскую семинарию в Гори, но проучился там всего четыре месяца. Юноша заболел тифом, и его отчислили. В справке написали: "Местный климат явно не подходит для слушателя Дмитрия Гулиа".С 1890 по 1905 годы писатель работал учителем в Сухумской Екатерининской греческой школе, в селе Кутол, Кындыг и Тамыш, в 1912 году писатель преподавал в Сухумской Горской средней школе.В 1911 году писатель женился на 16-летней девушке Елене Бжалава. Гулиа на тот момент было 36 лет. У пары родились трое детей – Георгий, Владимир и Татьяна.В составе Комитета по переводу церковных и богословных книг в 1907 году Дмитрий Гулиа впервые перевел на абхазский язык Требник, а в 1912 году – Евангелие.В 1912 году в Тифлисе вышел первый сборник и первая авторская книга на абхазском языке Дмитрия Гулиа "Стихотворения и частушки". В 1913 вышла поэма писателя "Любовная переписка юноши и девушки".В 1919 году Гулиа написал первую прозу на абхазском языке "Под чужим небом", в которой описывает судьбу абхазского крестьянина. Писатель несколько раз пытался самостоятельно перевести рассказ на русский язык, но у него не получилось. При переводе на русский, по мнению Гулиа, терялся весь колорит абхазского языка.В 1919 году Дмитрий Гулиа выпустил первую газету на абхазском языке "Апсны". Просуществовала она всего два года, с приходом советской власти ее переименовали в "Апсны Капшь". ("Красная Абхазия"- ред.)В 1921 году Дмитрий Гулиа организовал первую абхазскую театральную труппу из учеников Сухумской учительской семинарии. Для нее он перевел с грузинского языка несколько водевилей и пьесу "Да здравствует свобода". С одноактными пьесами труппа объездила всю Абхазию.Одновременно с литературной деятельностью, Дмитрий Гулиа собирал материал для первого тома "Истории Абхазии" на абхазском языке. Вышла книга в 1925 году. В первой части писатель доказывает египетскую теорию происхождения абхазов.В 1947 году вышел полный вариант первого романа Гулиа "Камачич" о нелегкой судьбе абхазской женщины.Большое внимание писатель уделял традициям и быту абхазов. Гулиа не раз лично встречался с абхазскими сказителями и собирал фольклорные произведения. Под его авторством в разные годы вышли книги "Божества охоты и охотничий язык у абхазов", "Культ козла у абхазов", "Сборник абхазских пословиц, загадок, скороговорок, омонимов и омографов, народных примет о погоде, заговоров и наговоров", "Краткий абхазский орфографический словарь".В доме Дмитрия Гулиа собиралась вся абхазская интеллигенция. Среди знаменитых гостей писатели Сергей Толстой, Константин Федин, Аветик Исаакян, Вячеслав Шишков, Николай Тихонов и многие другие. Писатель, поэт и этнограф ушел из жизни 7 апреля 1960 года. Дмитрий Гулиа похоронен в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/Dom-muzey-Dyrmita-Guliya-FOTOLENTA-1033264253.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/dmitriy-gulia-pervoprokhodets-abkhazckoy-literatury-1037684322.html

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