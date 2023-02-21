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https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/ne-skuchnyy-zhanr-v-sputnik-rasskazali-kak-delat-podkasty-1044253274.html
Не скучный жанр: в Sputnik рассказали, как делать подкасты
Не скучный жанр: в Sputnik рассказали, как делать подкасты
Подкасты – одни из самых динамичных форматов медиаконтента. Они позволяют погрузиться в различные темы и жанры - новости, политика, история, кулинария. 21.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-21T17:09+0300
2023-02-21T17:09+0300
пресс-центр
пресс-центр
абхазия
подкасты
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О том, как подкасты вошли в нашу жизнь, почему они стали популярными и как делать нескучные аудиозаписи в этом жанре, в рамках SputnikPro рассказала замруководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Полина Панина.Сария Кварацхелия, SputnikЭто про свободуПодкасты появились не вчера. Их начали делать еще в 2004 году. Однако бум аудиозаписей в этом жанре произошел во время пандемии, когда все засели дома и появилось время заняться интересующими темами.По словам замруководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Полины Паниной, подкасты имеют много общего с радиоформатом, однако есть и существенные отличия. В первую очередь, это свобода в выборе тем и границ в хронометраже. Подкасты – про свободу. Их можно слушать когда и где захочется, главное, чтобы был смартфон. Радио же мы слушаем либо в интернете, либо на FM-частотах, но подкасты удобнее слушать с телефона.Популярный жанрВ последнее время подкасты все больше и больше приобретают популярность."Раньше считалось, что если у компании нет сайта, то это странно, что за компания. Потом стало обязательным, чтобы у компании были свои соцсети. Сейчас появляется интересная особенность – если у вашей компании нет подкаста, то это странно, и вам чего-то не хватает. Многие крупные банки запускают свои подкасты, где рассказывают, что такое финансовая грамотность, как закрывать кредиты, как рассчитать свой бюджет и так далее. Подкасты становятся универсальным инструментом, которые могут рассказать и что-то полезное, и о компании", – отмечает Полина Панина.Но прежде чем начать делать аудио в этом жанре, необходимо поставить перед собой вопрос – зачем нужен подкаст.При этом, по мнению Паниной, подкасты больше погружают в атмосферу и больше влияют, чем просто текст или даже видеоролик.Если уж вы запустили свой подкаст, то не стоит ожидать резкой популярности. Прослушивания аудио набирают медленно, и это нормально.Подкасты – достаточно распространенный жанр для крупных медиа. РИА Новости – крупнейшее и одно из самых популярных российских медиа, которое всерьез занимается подкастами. По словам Паниной, подкасты РИА Новостей сделаны в одной стилистике."Это один шрифт, синий корпоративный цвет. Это круто и симпатично выглядит на сайте. Если вы выпускаете несколько подкастов и хотите, чтобы они были узнаваемы, то обращайте внимание на оформление. Если, например, это Sputnik, то это должно отсылать к Sputnik, чтобы было понятно, чей подкаст", – добавила Панина.В рамках мастер-класса Полина Панина также рассказала о форматах подкастов, о написании сценария к эпизодам и как зарабатывать на подкастах.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/sputnikpro-kak-bystro-raskrutit-telegram-kanal-1042737992.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/molodye-zhurnalisty-iz-sng-stali-uchastnikami-proekta-sputnikpro-1041905875.html
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пресс-центр , абхазия, подкасты
пресс-центр , абхазия, подкасты

Не скучный жанр: в Sputnik рассказали, как делать подкасты

17:09 21.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Sputnik Pro - Подкасты. Полина Панина
Sputnik Pro - Подкасты. Полина Панина - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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НовостиTelegram
Подкасты – одни из самых динамичных форматов медиаконтента. Они позволяют погрузиться в различные темы и жанры - новости, политика, история, кулинария.
О том, как подкасты вошли в нашу жизнь, почему они стали популярными и как делать нескучные аудиозаписи в этом жанре, в рамках SputnikPro рассказала замруководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Полина Панина.
Сария Кварацхелия, Sputnik

Это про свободу

Подкасты появились не вчера. Их начали делать еще в 2004 году. Однако бум аудиозаписей в этом жанре произошел во время пандемии, когда все засели дома и появилось время заняться интересующими темами.
По словам замруководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Полины Паниной, подкасты имеют много общего с радиоформатом, однако есть и существенные отличия. В первую очередь, это свобода в выборе тем и границ в хронометраже.
"Если к вам на радио пришел спикер, вы с ним сначала поздоровались, поговорили 10 минут, потом у вас по расписанию радийному случился выпуск новостей, вы естественно прервались и послушали выпуск новостей. Потом вы поговорили еще 10 минут, и у вас начинается реклама. Получается, что из всей огромной беседы у вас остается 30-40 минут. В подкасте все не так, вы можете спокойно разговаривать, сколько вам влезет, и наоборот, если спикер очень скучный, вы можете поговорить с ним 20 минут и спокойно сказать: "Спасибо, переходим к следующему эпизоду", – пояснила Панина.
Подкасты – про свободу. Их можно слушать когда и где захочется, главное, чтобы был смартфон. Радио же мы слушаем либо в интернете, либо на FM-частотах, но подкасты удобнее слушать с телефона.

Популярный жанр

В последнее время подкасты все больше и больше приобретают популярность.
"Раньше считалось, что если у компании нет сайта, то это странно, что за компания. Потом стало обязательным, чтобы у компании были свои соцсети. Сейчас появляется интересная особенность – если у вашей компании нет подкаста, то это странно, и вам чего-то не хватает. Многие крупные банки запускают свои подкасты, где рассказывают, что такое финансовая грамотность, как закрывать кредиты, как рассчитать свой бюджет и так далее. Подкасты становятся универсальным инструментом, которые могут рассказать и что-то полезное, и о компании", – отмечает Полина Панина.
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Но прежде чем начать делать аудио в этом жанре, необходимо поставить перед собой вопрос – зачем нужен подкаст.
“Книжку нужно писать в тот момент, когда ты понимаешь, что ты не можешь ее не писать. Она у тебя крутится в голове, и тебе нужно выписать из себя эти буквы, иначе они тебя просто с ума сведут. С подкастом примерно также. Если вы думаете: "Вот, хотелось бы, наверное, но я не уверен, а может, займусь чем-то другим, напишу статьи в телеграм-канал" – то отойдите от подкастов и подумайте. Если не горите желанием, нет сильной мотивации, то не обязательно сюда лезть. Все-таки, если хочется, то это крутой формат и достаточно легкий", – поясняет Панина.
При этом, по мнению Паниной, подкасты больше погружают в атмосферу и больше влияют, чем просто текст или даже видеоролик.
Если уж вы запустили свой подкаст, то не стоит ожидать резкой популярности. Прослушивания аудио набирают медленно, и это нормально.
Подкасты – достаточно распространенный жанр для крупных медиа. РИА Новости – крупнейшее и одно из самых популярных российских медиа, которое всерьез занимается подкастами. По словам Паниной, подкасты РИА Новостей сделаны в одной стилистике.
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"Это один шрифт, синий корпоративный цвет. Это круто и симпатично выглядит на сайте. Если вы выпускаете несколько подкастов и хотите, чтобы они были узнаваемы, то обращайте внимание на оформление. Если, например, это Sputnik, то это должно отсылать к Sputnik, чтобы было понятно, чей подкаст", – добавила Панина.
В рамках мастер-класса Полина Панина также рассказала о форматах подкастов, о написании сценария к эпизодам и как зарабатывать на подкастах.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
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