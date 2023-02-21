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Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления и прохождение холодного... 21.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-21T19:10+0300
2023-02-21T19:10+0300
2023-02-21T19:16+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. В среду, 22 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами снег, снег с дождем, в горах обильный снег, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°Сдо + 5°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 февраля
19:10 21.02.2023 (обновлено: 19:16 21.02.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления и прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. В среду, 22 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами снег, снег с дождем, в горах обильный снег, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°Сдо + 5°С, днем от +1°С до +6°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.