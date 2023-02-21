https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-22-fevralya-1044257278.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления и прохождение холодного... 21.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-21T19:10+0300

2023-02-21T19:10+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. В среду, 22 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами снег, снег с дождем, в горах обильный снег, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°Сдо + 5°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии