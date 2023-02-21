https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1044248918.html

Суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве в Сухуме

Суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 14... 21.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-21T15:55+0300

2023-02-21T15:55+0300

2023-02-21T15:55+0300

дело о тройном убийстве на набережной сухума

в абхазии

абхазия

верховный суд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973997_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_84d723a8e8b5e8dbe6d45ea10a19ad01.jpg

В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikХодатайство обвиненияНа очередном заседании суда адвокат Инга Габилая заявила ходатайство о приобщении нового документа, связанного с показаниями свидетеля защиты Анаиды Мелекян.Ранее в суде женщина подтверждала показания свидетельницы Жанны Шенкао о том, что 19 ноября 2019 года она, находясь на работе в одной из аптек Сухума, отдала ей свою машину Audi A4 для тонировки первых передних окон. Обвиняемые утверждают, что именно эта машина, а не Toyota Mark2, на которой по версии обвинения приехали к месту убийства заключенные, была затонирована по просьбе Эрика Чкадуа у мастера по тонировке Автондила Чолария.В подтверждение своим показаниям Мелекян предоставила суду журнал кассира аптеки, где указано, что она работала 19 ноября.По словам Габилая, сторона защиты сделала адвокатский запрос директору фирмы, которой принадлежит аптека, он сообщил, что пожар в помещении произошел 13 ноября 2019 года, работа возобновилась 17 ноября. О том, что пожар произошел в аптеке именно 13 ноября на запрос адвоката ответили и в МЧС."Журнал кассира содержит недостоверную информацию, что ставит в целом показания свидетеля и информацию, указанную в журнале, под сомнение", – объяснила Габилая.Сторона защиты выступила против приобщения запроса адвоката Габилая, адвокаты предложили вызвать дополнительных свидетелей – самого владельца аптеки и сотрудницу аптеки, которая вела запись в журнале кассира. Суд принял решение удовлетворить ходатайство защиты и вызвать дополнительных свидетелей и Анаиду Мелекян для дачи повторных показаний.Нарушения прав свидетелейЕще одно ходатайство было заявлено адвокатом Автандилом Чкадуа. По его словам, во время допроса свидетелей обвинения Гургеняна, Абухба, Чолария, Цвижба, Гринкова и оглашенных показаний Князевой, Шенкао, Узун-оглы, было установлено, что они отбывали административное наказание.По информации адвоката, допрошенные в суде Гургенян и Абухба сказали суду, что к ним во двор заехала машина сотрудников СГБ под предлогом проверки документов, затем они были осуждены на 15 суток, после чего допрошены в качестве свидетелей.Свидетель Цвижба, отметил адвокат, находился под арестом по обвинению в уголовном деле и при депонировании его показаний в качестве свидетеля был доставлен под конвоем в зал суда в наручниках. Его права были нарушены, свидетелей так не доставляются в суд, подчеркнул Чкадуа.Как объяснил адвокат, по закону свидетелей должны доставлять в суд после получения извещения о вызове.Чкадуа считает, что нужно дать юридическую оценку показаниям свидетелей и узнать, подвергались ли они административному наказанию. Защита считает, что для установления истины по делу необходимо истребовать постановления об административных нарушениях в отношении допрошенных на предварительном следствии, так как лицо, отбывающее административное наказание, не может быть допрошено без участия адвоката.Суд удовлетворил ходатайство адвоката Чкадуа. Следующий процесс состоится 28 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/svideteli-zaschity-sud-prodolzhil-rassmatrivat-delo-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1044138600.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия, верховный суд абхазии