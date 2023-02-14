https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/svideteli-zaschity-sud-prodolzhil-rassmatrivat-delo-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1044138600.html

Свидетели защиты: суд продолжил рассматривать дело о тройном убийстве в Сухуме

Свидетели защиты: суд продолжил рассматривать дело о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 14... 14.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-14T20:33+0300

2023-02-14T20:33+0300

2023-02-14T20:33+0300

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дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikВладелец AudiЗаседание прошло в отсутствие подсудимого Беслана Бганба. Судья Майя Квициния объяснила, что на прошлом заседании он был удален до прения сторон из-за нарушения порядка.На заседании 25 января свидетельница Жанна Шенкао, которая утверждала, что дружит с обвиняемым Чкадуа, рассказывала о деталях дня тонировки автомобиля у Автондила Чолария 19 ноября 2019 года.По словам Шенкао, в соцсетях она наткнулась на видео, где Аслан Блабба рассказывал, что не замешан в убийстве и тонировкой машины занимался по просьбе Эрика Чкадуа (по версии обвинения, при участии Аслана Блабба была затонирована машина Toyota, на которой было совершено убийство. Блабба эту версию и свою причастность к делу отрицает – ред.). После просмотра видео Шенкао вспомнила, что не раз обращалась к Чкадуа с просьбой о тонировке машин членов семьи. Чкадуа же выполнял просьбу через Блабба.По словам свидетельницы, незадолго до дня убийства она в очередной раз через связи Чкадуа тонировала машину своей подруги Анаиды Мелетян - серебристую Audi A4.В присутствии Шенкао Эрик Чкадуа связался с Асланом Блабба, мужчины договорились о тонировке. Предположительно, 18-19 ноября Шенкао подъехала в мастерскую. Там ее встретил сотрудник, которому она сообщила, что приехала "от Аслана" и передала ключи от машины.Спустя некоторое время Чкадуа сообщил, что тонировка завершена, и Шенкао забрала машину. Передние боковые стекла машины, как ранее и оговаривалось, были затонированы. Позже по инициативе Чкадуа было затонировано и переднее лобовое стекло иномарки.Показания в суде 14 февраля дала сама Мелетян. Он подтвердила, что 19 ноября 2019 года, находясь в офисе, передала ключи от машины Жанне Шенкао, которая рассказала ей, что планирует затонировать стекла.Спустя время, Жанна вместе с дочерью Софией вернули Мелетян авто с уже затонированными стеклами. Свидетельница вспомнила, что в шутку сказала подруге "что, у вас денег не хватило, чтобы затонировать лобовое?".Шенкао вновь забрала машину у подруги, которая добралась до дома пешком, а ночью того же дня Audi Мелетян вернул уже Эрик Чкадуа. В этот раз на машине было затемнено и лобовое стекло. Самого Чкадуа, по словам свидетельницы, обратно на машине забрал их общий друг Николай Алхазов.Свидетельница утверждает, что описанные события произошли именно 19 ноября 2019 года, так как она работает в аптеке, и в кассовом журнале стоит учетная запись с датой и ее именем.Кассовый журнал свидетельница предъявила в суде, он был приобщен к материалам дела.- Можно ли сделать вывод, что вас ориентировали на эти события вовсе не журнал, а события 22 ноября? –спросил у свидетельницы судья Роман Кварчия.- Изначально в голове был журнал. Исходя из данных журнала мы сделали вывод, что речь идет о моей машине, все даты сходились у нас, - сказала Мелетян.Показания другаЕще один свидетель, друг Эрика Чкадуа, Жанны Шенкао и Анаиды Мелетян Николай Алхазов также рассказал о событиях 19 ноября 2019 года.По его словам, Чкадуа в первой половине дня попросил его заехать к Жанне Шенкао, чтобы помочь ей отвезти серебристую Audi A4, принадлежавшую Мелитян, на тонировку к Автондилу Чолария.Алхазов выполнил просьбу друга. Примерно к 16:00 мастер завершил работу, о чем Алхазов сообщил Шенкао, но из-за занятости не смог сам забрать ее из дома.Позже, по словам свидетеля, Шенкао с детьми поехали к нему домой, а Чкадуа приехал к ним на Audi с уже затонированным лобовым стеклом. Алхазов отметил, что Чкадуа лично вернул машину Мелетян.Также, как подчеркнул свидетель, он слышал, как обвиняемый Чкадуа договаривался по телефону с Блабба о тонировке иномарки в долг у Автондила Чолария.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/vozvraschenie-k-pokazaniyam-sud-prodolzhil-dopros-svidetelya-po-delu-o-troynom-ubiystve-1043881152.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/svideteli-zaschity-sud-doprosil-zhannu-shenkao-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1043795428.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/zaderzhan-zhitel-abkhazii-podozrevaemyy-v-ubiystve-rossiyanina-1043457727.html

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абхазия, новости, дело о тройном убийстве на набережной сухума