https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/svideteli-zaschity-sud-prodolzhil-rassmatrivat-delo-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1044138600.html
Свидетели защиты: суд продолжил рассматривать дело о тройном убийстве в Сухуме
Свидетели защиты: суд продолжил рассматривать дело о тройном убийстве в Сухуме
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 14... 14.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-14T20:33+0300
2023-02-14T20:33+0300
2023-02-14T20:33+0300
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дело о тройном убийстве на набережной сухума
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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikВладелец AudiЗаседание прошло в отсутствие подсудимого Беслана Бганба. Судья Майя Квициния объяснила, что на прошлом заседании он был удален до прения сторон из-за нарушения порядка.На заседании 25 января свидетельница Жанна Шенкао, которая утверждала, что дружит с обвиняемым Чкадуа, рассказывала о деталях дня тонировки автомобиля у Автондила Чолария 19 ноября 2019 года.По словам Шенкао, в соцсетях она наткнулась на видео, где Аслан Блабба рассказывал, что не замешан в убийстве и тонировкой машины занимался по просьбе Эрика Чкадуа (по версии обвинения, при участии Аслана Блабба была затонирована машина Toyota, на которой было совершено убийство. Блабба эту версию и свою причастность к делу отрицает – ред.). После просмотра видео Шенкао вспомнила, что не раз обращалась к Чкадуа с просьбой о тонировке машин членов семьи. Чкадуа же выполнял просьбу через Блабба.По словам свидетельницы, незадолго до дня убийства она в очередной раз через связи Чкадуа тонировала машину своей подруги Анаиды Мелетян - серебристую Audi A4.В присутствии Шенкао Эрик Чкадуа связался с Асланом Блабба, мужчины договорились о тонировке. Предположительно, 18-19 ноября Шенкао подъехала в мастерскую. Там ее встретил сотрудник, которому она сообщила, что приехала "от Аслана" и передала ключи от машины.Спустя некоторое время Чкадуа сообщил, что тонировка завершена, и Шенкао забрала машину. Передние боковые стекла машины, как ранее и оговаривалось, были затонированы. Позже по инициативе Чкадуа было затонировано и переднее лобовое стекло иномарки.Показания в суде 14 февраля дала сама Мелетян. Он подтвердила, что 19 ноября 2019 года, находясь в офисе, передала ключи от машины Жанне Шенкао, которая рассказала ей, что планирует затонировать стекла.Спустя время, Жанна вместе с дочерью Софией вернули Мелетян авто с уже затонированными стеклами. Свидетельница вспомнила, что в шутку сказала подруге "что, у вас денег не хватило, чтобы затонировать лобовое?".Шенкао вновь забрала машину у подруги, которая добралась до дома пешком, а ночью того же дня Audi Мелетян вернул уже Эрик Чкадуа. В этот раз на машине было затемнено и лобовое стекло. Самого Чкадуа, по словам свидетельницы, обратно на машине забрал их общий друг Николай Алхазов.Свидетельница утверждает, что описанные события произошли именно 19 ноября 2019 года, так как она работает в аптеке, и в кассовом журнале стоит учетная запись с датой и ее именем.Кассовый журнал свидетельница предъявила в суде, он был приобщен к материалам дела.- Можно ли сделать вывод, что вас ориентировали на эти события вовсе не журнал, а события 22 ноября? –спросил у свидетельницы судья Роман Кварчия.- Изначально в голове был журнал. Исходя из данных журнала мы сделали вывод, что речь идет о моей машине, все даты сходились у нас, - сказала Мелетян.Показания другаЕще один свидетель, друг Эрика Чкадуа, Жанны Шенкао и Анаиды Мелетян Николай Алхазов также рассказал о событиях 19 ноября 2019 года.По его словам, Чкадуа в первой половине дня попросил его заехать к Жанне Шенкао, чтобы помочь ей отвезти серебристую Audi A4, принадлежавшую Мелитян, на тонировку к Автондилу Чолария.Алхазов выполнил просьбу друга. Примерно к 16:00 мастер завершил работу, о чем Алхазов сообщил Шенкао, но из-за занятости не смог сам забрать ее из дома.Позже, по словам свидетеля, Шенкао с детьми поехали к нему домой, а Чкадуа приехал к ним на Audi с уже затонированным лобовым стеклом. Алхазов отметил, что Чкадуа лично вернул машину Мелетян.Также, как подчеркнул свидетель, он слышал, как обвиняемый Чкадуа договаривался по телефону с Блабба о тонировке иномарки в долг у Автондила Чолария.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/vozvraschenie-k-pokazaniyam-sud-prodolzhil-dopros-svidetelya-po-delu-o-troynom-ubiystve-1043881152.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/svideteli-zaschity-sud-doprosil-zhannu-shenkao-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1043795428.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/zaderzhan-zhitel-abkhazii-podozrevaemyy-v-ubiystve-rossiyanina-1043457727.html
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абхазия, новости, дело о тройном убийстве на набережной сухума
абхазия, новости, дело о тройном убийстве на набережной сухума
Свидетели защиты: суд продолжил рассматривать дело о тройном убийстве в Сухуме
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 14 февраля.
В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.
Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.
Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.
Владелец Audi
Заседание прошло в отсутствие подсудимого Беслана Бганба. Судья Майя Квициния объяснила, что на прошлом заседании он был удален до прения сторон из-за нарушения порядка.
Судебное следствие продолжилось допросом свидетелей защиты.
На заседании 25 января свидетельница Жанна Шенкао, которая утверждала, что дружит с обвиняемым Чкадуа, рассказывала о деталях дня тонировки автомобиля у Автондила Чолария 19 ноября 2019 года.
По словам Шенкао, в соцсетях она наткнулась на видео, где Аслан Блабба рассказывал, что не замешан в убийстве и тонировкой машины занимался по просьбе Эрика Чкадуа (по версии обвинения, при участии Аслана Блабба была затонирована машина Toyota, на которой было совершено убийство. Блабба эту версию и свою причастность к делу отрицает – ред.). После просмотра видео Шенкао вспомнила, что не раз обращалась к Чкадуа с просьбой о тонировке машин членов семьи. Чкадуа же выполнял просьбу через Блабба.
По словам свидетельницы, незадолго до дня убийства она в очередной раз через связи Чкадуа тонировала машину своей подруги Анаиды Мелетян - серебристую Audi A4.
В присутствии Шенкао Эрик Чкадуа связался с Асланом Блабба, мужчины договорились о тонировке. Предположительно, 18-19 ноября Шенкао подъехала в мастерскую. Там ее встретил сотрудник, которому она сообщила, что приехала "от Аслана" и передала ключи от машины.
Спустя некоторое время Чкадуа сообщил, что тонировка завершена, и Шенкао забрала машину. Передние боковые стекла машины, как ранее и оговаривалось, были затонированы. Позже по инициативе Чкадуа было затонировано и переднее лобовое стекло иномарки.
Показания в суде 14 февраля дала сама Мелетян. Он подтвердила, что 19 ноября 2019 года, находясь в офисе, передала ключи от машины Жанне Шенкао, которая рассказала ей, что планирует затонировать стекла.
Спустя время, Жанна вместе с дочерью Софией вернули Мелетян авто с уже затонированными стеклами. Свидетельница вспомнила, что в шутку сказала подруге "что, у вас денег не хватило, чтобы затонировать лобовое?".
Шенкао вновь забрала машину у подруги, которая добралась до дома пешком, а ночью того же дня Audi Мелетян вернул уже Эрик Чкадуа. В этот раз на машине было затемнено и лобовое стекло. Самого Чкадуа, по словам свидетельницы, обратно на машине забрал их общий друг Николай Алхазов.
Свидетельница утверждает, что описанные события произошли именно 19 ноября 2019 года, так как она работает в аптеке, и в кассовом журнале стоит учетная запись с датой и ее именем.
Кассовый журнал свидетельница предъявила в суде, он был приобщен к материалам дела.
- Можно ли сделать вывод, что вас ориентировали на эти события вовсе не журнал, а события 22 ноября? –спросил у свидетельницы судья Роман Кварчия.
- Изначально в голове был журнал. Исходя из данных журнала мы сделали вывод, что речь идет о моей машине, все даты сходились у нас, - сказала Мелетян.
Показания друга
Еще один свидетель, друг Эрика Чкадуа, Жанны Шенкао и Анаиды Мелетян Николай Алхазов также рассказал о событиях 19 ноября 2019 года.
По его словам, Чкадуа в первой половине дня попросил его заехать к Жанне Шенкао, чтобы помочь ей отвезти серебристую Audi A4, принадлежавшую Мелитян, на тонировку к Автондилу Чолария.
Алхазов выполнил просьбу друга. Примерно к 16:00 мастер завершил работу, о чем Алхазов сообщил Шенкао, но из-за занятости не смог сам забрать ее из дома.
Позже, по словам свидетеля, Шенкао с детьми поехали к нему домой, а Чкадуа приехал к ним на Audi с уже затонированным лобовым стеклом. Алхазов отметил, что Чкадуа лично вернул машину Мелетян.
Также, как подчеркнул свидетель, он слышал, как обвиняемый Чкадуа договаривался по телефону с Блабба о тонировке иномарки в долг у Автондила Чолария.