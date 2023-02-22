https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/aleko-gvaramiya-pereizbran-na-post-rektora-agu-1044267454.html
Алеко Гварамия переизбран на пост ректора АГУ
Алеко Гварамия переизбран на пост ректора АГУ
Решение было принято единогласно всеми членами Учебного совета, принявшими участие в тайном голосовании. 22.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-22T16:16+0300
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СУХУМ, 22 фев – Асмат Цвижба. Алеко Гварамия переизбран на пост ректора Абхазского государственного университета сроком на пять лет.Алеко Гварамия – профессор, доктор физико-математических наук, академик Академии наук Абхазии и Адыгской международной Академии наук, кавалер ордена "Ахьдз-апша" I степени. Он выпускник Московского государственного педагогического института (МПГИ). В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Исследование некоторых классов квазигрупп с тождествами". В 1986 году высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР присвоила Алеко Гварамия ученое звание профессора.Гварамия – автор около ста научных статей, монографий, учебных пособий. Труды выходили в СССР, США, Германии, Сингапуре, Венгрии, Югославии, Чехии, Польше, Болгарии. Он возглавляет университет более 30 лет – с 1989 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/kuznitsa-kadrov-abkhazskiy-gosuniversitet-otmetil-90-letie-1042060199.html
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Алеко Гварамия переизбран на пост ректора АГУ
16:16 22.02.2023 (обновлено: 16:26 22.02.2023)
Решение было принято единогласно всеми членами Учебного совета, принявшими участие в тайном голосовании.
СУХУМ, 22 фев – Асмат Цвижба. Алеко Гварамия переизбран на пост ректора Абхазского государственного университета сроком на пять лет.
В тайном голосовании приняли участие 54 из 55 членов расширенного состава Ученого совета АГУ. Они проголосовали единогласно.
Алеко Гварамия – профессор, доктор физико-математических наук, академик Академии наук Абхазии и Адыгской международной Академии наук, кавалер ордена "Ахьдз-апша" I степени. Он выпускник Московского государственного педагогического института (МПГИ).
В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Исследование некоторых классов квазигрупп с тождествами". В 1986 году высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР присвоила Алеко Гварамия ученое звание профессора.
Гварамия – автор около ста научных статей, монографий, учебных пособий. Труды выходили в СССР, США, Германии, Сингапуре, Венгрии, Югославии, Чехии, Польше, Болгарии. Он возглавляет университет более 30 лет – с 1989 года.