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Более 200 объектов было отремонтировано в Сухуме в 2022 году

Более 200 объектов было отремонтировано в Сухуме в 2022 году

На заседании Сухумского городского собрания перед депутатами с отчетом выступил директор "Горстройпроекта", который рассказал о проделанной работе и планах по... 22.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-22T22:37+0300

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В 2022 году в Сухуме было отремонтировано 229 объектов, рассказал на заседании Сухумского городского собрания директор муниципального управления "Горстройпроект" Астамур Пипия. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.Общая сумма, потраченная на ремонт зданий в столице, составила 169,8 миллиона рублей.По словам Пипия, 93 миллиона были потрачены на строительные работы на 150 объектах муниципальной собственности. Кроме того, было проведено восстановление детских площадок, крыш жилых домов, кровли Центрального рынка, побитой градом, ремонт зданий, относящихся к управлениям здравоохранения и образования.Директор "Горстройпроекта" также рассказал о ходе ремонтно-восстановительных работ в преддверии 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. В планах у администрации укладка плитки на тротуарах, благоустройство Сухумской горы и парка имени Дзыба в Новом районе. Председатель Горсобрания Дмитрий Осия дал положительную оценку отчету. Он добавил, что на статью "строительство" в 2023 году заложена рекордная сумма, и дополнительные средства за счет профицита бюджета будут направлены на объекты первостепенной важности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/kod-sukhuma-kak-stolitse-abkhazii-sokhranit-svoy-arkhitekturnyy-oblik-1044214933.html

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