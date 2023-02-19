https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/kod-sukhuma-kak-stolitse-abkhazii-sokhranit-svoy-arkhitekturnyy-oblik-1044214933.html

Код Сухума: как столице Абхазии сохранить свой архитектурный облик

Код Сухума: как столице Абхазии сохранить свой архитектурный облик

Дизайн-код - один из основных инструментов формирования комфортной городской среды. В Сухуме он пока не принят. 19.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-19T09:00+0300

2023-02-19T09:00+0300

2023-02-19T09:00+0300

в абхазии

абхазия

сухум

архитектура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103040/14/1030401496_0:136:2601:1599_1920x0_80_0_0_f57c24d2ce9e1ba1122b73ae538254ac.jpg

В столице нет единых правил размещения и формирования внешнего вида зданий, вывесок, входных групп, нестационарных торговых объектов, а также малых архитектурных форм (светильников, фонтанов, урн, оград и многого другого - прим. ред).О том, почему в Сухуме до сих пор нет своего дизайн-кода, что портит облик города и как исправить ситуацию, рассказала в эфире радио Sputnik главный архитектор столицы Светлана Шаменкова.SputnikСегодня в Сухуме отсутствует собственный дизайн-код. Из-за этого исторический центр столицы “усыпан” рекламными баннерами, ларьками и павильонами, которые портят архитектурный облик города.Для того, чтобы хоть как-то изменить ситуацию, рассказала Светлана Шаменкова, еще в 2019 году сотрудники Управления архитектуры направили в Кабинет министров Абхазии письмо с просьбой запретить или ограничить рекламу крупного формата в историческом центре города. Таким образом в столичной администрации хотели избавить центр от визуального шума. Однако реакции никакой не было.Бороться не получилось и с нестационарными торговыми объектами, которые, как правило, не соответствуют никаким архитектурным нормам и портят облик города."В большей части разрешение на торговлю им выдавали в 2008-2010 годах. В настоящее время мы стараемся не давать разрешений, потому что слишком много нестационарных торговых объектов особенно неприглядной формы. Отдел архитектуры города разработал правила установки этих объектов на улицах”, - пояснила главный архитектор столицы Светлана Шаменкова.По ее словам, сейчас в столичной администрации ждут принятия Парламентом Абхазии Градостроительного кодекса, после чего разработанный документ с правилами размещения торговых объектов будет направлен депутатам местного собрания. И тогда, отметила Шаменкова, в Сухуме будет “жесткий регламент”, где ставить ларьки и павильоны, в каком виде они должны быть.Сохранить облик городаНе менее важна и градостроительная политика в историческом центре Сухума. По словам Светланы Шаменковой, сегодня из-за отсутствия градостроительного кодекса, определенных правил застройки нет. Из-за этого в столице периодически появляются здания, которые не вписываются в архитектурный ландшафт.“Как вы знаете, наш город имел два основных стиля развития - модерн и сталинский ампир. Именно эти здания, именно эти стили формируют облик нашего города. Нам нужен регламент, который бы говорил, в каком стиле можно строить здания в историческом центре города. Утвержденного стиля в столице пока нет. И поэтому, когда мы вернем градостроительный кодекс, и мы сможем закрепить историческую часть города документально в тех или иных границах, хотим определить жесткий регламент стройки в этой исторический части города”, - подчеркнула главный архитектор.В 2016 году Градостроительный совет Сухума рекомендовал главе Администрации не разрешать строить здания высотой более 16 метров для того, чтобы они не стали доминирующими над теми объектами, которые определяют архитектурный облик столицы. Но эти рекомендации не обязательны к исполнению, так как не подкреплены официальными документами.“И этот документ не был утвержден ни городским собранием, ни Администрацией. И поэтому мы имеем то, что имеем. На законном основании отказать в согласовании проекта здания в 10 этажей, допустим, не можем. Мы можем только рекомендовать бизнесу уменьшить этажность, но бизнесу невыгодно это делать. Если они обратятся в судебные инстанции, чтобы оспорить мое решение, то они выиграют. Есть мое мнение, но другое дело - закон”, - пояснила Шаменкова.Сейчас Парламент Абхазии готовит законопроект по градостроительному кодексу. По словам Шаменковой, Управлению архитектуры пока еще не предоставили проект для ознакомления."Несколько лет назад мы обратились к депутатам, которые начинали работать над этим кодексом. Мы совместно с активными, практикующими архитекторами составили свои предложения, корректировки к документу и представили депутатам на ознакомление. Это было в 2018 году. Но с тех пор ни разу к Союзу архитекторов никто не обратился. И даже не пригласили нас на обсуждение этого документа. Если градостроительный кодекс будет введен, то поправки в документ вносить будет гораздо сложнее. А когда выйдет градостроительный кодекс, мы обязаны будем следовать этому документу, и если там не будут учтены какие-либо понятия или требования к размещению тех или иных объектов, то мы не сможем работать по этому кодексу. Это создаст трудности”, - добавила главный архитектор столицы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/mesto-prityazheniya-lestnitsa-schastya-poyavilas-v-sukhume-1042640373.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/parkovka-s-prepyatstviyami-mashin-bolshe-mest-dlya-stoyanki-menshe-1042104693.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/snesti-nelzya-ostavit-kak-v-abkhazii-reshit-vopros-s-torgovymi-kioskami-1039139705.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухум, архитектура