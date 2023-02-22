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Более 27 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк и Новоафонскую пещеру с 1 января
Более 27 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк и Новоафонскую пещеру с 1 января
Несмотря на то, что количество посетителей снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году суммы поступлений выросли за счет более... 22.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-22T14:40+0300
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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Более 27 тысяч человек посетили Рицинский национальный реликтовый парк и Новоафонскую пещеру с 1 января 2023 года, сообщает Министерство туризма Абхазии.С 1 января по 20 февраля полюбоваться заснеженным озером Рица смогли 16 224 посетителя, объем поступлений составил 10,7 миллиона рублей.За аналогичный период прошлого года Рицу посетили 20 802 человека, бюджет нацпарка пополнился на 6,9 миллиона рублей. Новоафонскую пещеру с начала года посетили 11 711 человек, объем денежных поступлений составил 8,2 миллиона рублей. В прошлом году за этот же период времени в пещере побывали 14 675, но объем финансовых поступлений был меньше и составил 7,3 миллиона рублей.В апреле 2022 года Кабмин утвердил новые цены на экскурсионные билеты в Рицинский нацпарк и Новоафонскую пещеру. Цены не менялись с 2014 года, ранее билет на Рицу для взрослого посетителя стоил 350 рублей, в Новоафонскую пещеру – 500 рублей. После принятия решения посещение достопримечательностей обойдется в 700 рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/protok-reki-bzyb-posle-skhozhdeniya-laviny-vosstanovilsya-1044234260.html
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абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера
Более 27 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк и Новоафонскую пещеру с 1 января
14:40 22.02.2023 (обновлено: 14:44 22.02.2023)
Несмотря на то, что количество посетителей снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году суммы поступлений выросли за счет более высоких цен на билеты.
СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Более 27 тысяч человек посетили Рицинский национальный реликтовый парк и Новоафонскую пещеру с 1 января 2023 года, сообщает Министерство туризма Абхазии.
С 1 января по 20 февраля полюбоваться заснеженным озером Рица смогли 16 224 посетителя, объем поступлений составил 10,7 миллиона рублей.
За аналогичный период прошлого года Рицу посетили 20 802 человека, бюджет нацпарка пополнился на 6,9 миллиона рублей.
Новоафонскую пещеру с начала года посетили 11 711 человек, объем денежных поступлений составил 8,2 миллиона рублей. В прошлом году за этот же период времени в пещере побывали 14 675, но объем финансовых поступлений был меньше и составил 7,3 миллиона рублей.
В апреле 2022 года Кабмин утвердил новые цены на экскурсионные билеты в Рицинский нацпарк и Новоафонскую пещеру. Цены не менялись с 2014 года, ранее билет на Рицу для взрослого посетителя стоил 350 рублей, в Новоафонскую пещеру – 500 рублей. После принятия решения посещение достопримечательностей обойдется в 700 рублей.